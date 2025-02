Ad oggi in pochi avrebbero supposto che le pensioni per gli influencer potessero rientrare in una categoria differente da quelle già esistenti, che come sappiamo si suddividono in tre tipologie: separata, dei commercianti e Fpls (a cui aderiscono i lavoratori dello spettacolo).

Tra le tre vien da pensare che i content creator possano rientrare nel sistema contributivo per chi lavora nello spettacolo, ma una recente circolare dell’ente INPS ha spiegato al meglio quali sono gli adempimenti fiscali e tributari che un influencer deve rispettare.

Pensioni per influencer diversificate

Le pensioni a cui aderiranno in futuro gli influencer prevedono degli adempimenti specifici e seguono regole differenti rispetto a chi versa i contributi come lavoratore autonomo o pur essendo iscritto alla gestione commercianti.

Nel caso specifico del content creator vi è un committente, che può essere anche l’agenzia che gestisce i contatti con i brand e con cui sottoscrive un contratto con il professionista, per poi rivendere a terzi il prodotto, che non è altro che la pubblicità o la strategia adottata dall’influencer.

Gli adempimenti del committente sono: pagare la quota contributiva al professionista, inviare una comunicazione UniLav direttamente al Ministero del Lavoro e ottenere il documento di agibilità ancor prima che il content creator esegua il servizio.

Se il professionista dovesse essere fiscalmente residente all’estero allora – ancor prima dell’arrivo in Italia – deve munirsi del modello A1 o il documento equivalente e presente negli altri Paesi, così da assicurarsi l’esonero contributivo e delle tasse pagate nel Bel Paese.

Una dura scelta

Le aliquote e gli adempimenti che un influencer dovrebbe versare e rispettare potrebbero comportare un impegno oneroso. A tal proposito molti commercialisti suggeriscono al professionista di farsi catalogare come endorsement in modo tale da poter iscriversi nella gestione separata risparmiando sul costo dei contributi e riducendo gli obblighi fiscali.

Il calcolo delle aliquote contributive prevedono delle condizioni e degli obblighi differenti, e la gestione Fpls è indubbiamente più complessa ma anche più proibitiva per la difficoltà nel maturare i contributi previsti per la vecchiaia.