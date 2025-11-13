Pensioni di invalidità 2026 con aumenti per l'incremento al milione e rivalutazione.

Le pensioni di invalidità nel 2026 subiranno degli incrementi per due motivazioni. La prima riguarda l’adeguamento alle aspettative di vita, la seconda una riduzione complessiva della capacità lavorativa. Di seguito vediamo di quanto aumenteranno le cifre e quali meccanismi si innescano intesi come agevolazioni per i pensionati. Va detto che ogni importo può dipendere prevalentemente dal tipo di prestazione associata all’invalidità.

Gli aumenti sulle pensioni invalidità del 2026

A partire dal 2026 gli incrementi sulle pensioni di invalidità sono confermati. La cifra varia a secondo di determinati fattori, tra cui la rivalutazione (subordinata alla tipologia di prestazione) e al tasso prestabilito. Il primo rialzo sul cedolino riguarda l’incremento al milione, una misura che viene prevista per aiutare i pensionati (anche invalidi civili), e la cui maggiorazione serve a a far raggiungere il trattamento minimo. Chi invece – previ requisiti economici – è totalmente inabile, può contare su 20€ in più così come è stato previsto dalla Legge di Bilancio.

Simulazione in tabella

Gli incrementi sono correlati al tasso di inflazione, che stando alle recenti stime da parte dell’ISTAT, dovrebbe aggirarsi all’1,4% (poco meno rispetto alla precedente rivalutazione).

Prestazione Cifra nel 2024 +1,4% Nuovo importo (1,4%) +1,5% Nuovo importo (1,5%) +1,6% Nuovo importo (1,6%) +1,7% Nuovo importo (1,7%) Invalidi totali (100%) 333,33 +4,67 338,00€ +5,00 338,33€ +5,33 338,66€ +5,67 339,00€ Invalidi parziali (74%–99%) 333,33 +4,67 338,00€ +5,00 338,33€ +5,33 338,66€ +5,67 339,00€ Indennità di frequenza minorenni 333,33 +4,67 338,00€ +5,00 338,33€ +5,33 338,66€ +5,67 339,00€ Ciechi assoluti ricoverati e ciechi parziali 333,33 +4,67 338,00€ +5,00 338,33€ +5,33 338,66€ +5,67 339,00€ Ciechi assoluti non ricoverati 360,48 +5,05 365,53€ +5,41 365,89€ +5,77 366,25€ +6,13 366,61€ Ciechi parziali con indennità speciale 221,20 +3,10 224,30€ +3,32 224,52€ +3,54 224,74€ +3,76 224,96€ Ipovedenti gravi (decimisti) 247,40 +3,46 250,86€ +3,71 251,11€ +3,96 251,36€ +4,21 251,61€ Sordomuti 333,33 +4,67 338,00€ +5,00 338,33€ +5,33 338,66€ +5,67 339,00€

Incremento al milione

Lo strumento agevolativo dell’incremento al milione permette ai pensionati e invalidi al 100%, di poter godere di 136,44€ in più, così da poter raggiungere il trattamento minimo. Ai dati attuali, si stima un cedolino minimo pari a 739€, che grazie alla maggiorazione inserita in Bilancio per il 2026 (di 20€ netti), si otterranno 760€ totali, ovvero 9.880€ annui.

