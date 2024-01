Pensioni IRPEF 2024/ Primi mesi più costosi: quando si godrà del beneficio? (31 gennaio)

Le nuove pensioni con la nuova IRPEF del 2024 probabilmente, saranno conteggiate dopo i primi tre mesi di questo nuovo anno (nello specifico a partire dal mese di aprile). Per il primo periodo dunque, una riduzione dell’assegno previdenziale sarebbe del tutto normale, non ci sarà di cui preoccuparsi.

Affinché l’INPS possa conteggiare minuziosamente quanto dovuto ai pensionati, dovrà attendere il mese di aprile. Questo perché occorre valutare tutti i cedolini previdenziali, tenendo conto degli eventuali arretrati e successivi conguagli, per poter distribuire le cifre corrette (che ricordiamo da aprile 2024).

RIFORMA PENSIONI 2024/ La strada per evitare una nuova stretta sugli anticipi

Pensioni IRPEF 2024: un taglio del 2%, quanto incide?

Le pensioni seguiranno i nuovi scaglioni IRPEF del 2024, godendo quindi, di un importo maggiore trasferito direttamente nel loro assegno previdenziale sociale. Le modifiche – lo ribadiamo – saranno apportate dal mese di aprile (con eventuali conguagli per recuperare gli arretrati delle tre mensilità).

RIFORMA PENSIONI 2024/ Inps ricorda l'incumulabilità delle Quote e di altri anticipi

La novità sottoscritta dal Governo, sta nell’unificare i primi due scaglioni dell’aliquota da applicare come imposta sul reddito delle persone fisiche, consentendo a chi si trovava nella prima fascia (fino a 28.000€ lordi e annuali), di poter godere del 23% anziché del 25% (due punti percentuali a proprio vantaggio).

Nella seconda fascia, ovvero per un reddito lordo annuo che va tra i 28.000€ e i 50.000€, si beneficerà del 35%, ed infine (ultima fascia), per un RAL oltre i 50.000€ si applicherà l’aliquota al 43%. Per coloro che percepiscono un reddito annuo lordo da 28.000€ a salire, si avrà un risparmio annuo di 260€.

RIFORMA PENSIONI 2024/ L'equilibrio per mettere in sicurezza il sistema (ultime notizie 31 gennaio)

Per i pensionati dunque, l’assegno sarebbe dovuto essere più elevato a partire dall’1° gennaio del 2024, ma a causa di un decreto legislativo varato “troppo tardi”, quest’ultimi recupereranno le somme arretrate a partire dal mese di aprile (da conguaglio dovrebbero essere circa 83€ totali).

A parte gli aumenti delle pensioni per la nuova IRPEF 2024, non dobbiamo omettere la rivalutazione basata sulla crescita dei prezzi. Quest’ultima infatti, è stata conteggiata e già considerata per applicarla agli assegni previdenziali.

Le pensioni fino a quattro volte l’assegno minimo (ovvero 2.270€ lordi), sono state incrementate del 5,4%, che si traduce in un +100% dell’inflazione paragonata a quella dello scorso anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA