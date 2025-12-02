Nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale non si può dire che ci sia chiarezza sul divieto di cumulo di Quota 100

La prima volta che sentii parlare del problema fu nel corso di una trasmissione televisiva di quelle che si proponevano come angeli vendicatori dei pensionati. Si presentò in collegamento un signore, il quale raccontò, documenti alla mano, di essere andato in quiescenza con Quota 100 e di aver lavorato, da pensionato, per alcuni giorni in regola, percependo qualche decine di euro. L’Inps gli aveva trattenuto il corrispettivo di un anno di pensione.

A me la cosa sembrò una follia, ma in studio c’era una persona che aveva fatto parte della “banda del buco” responsabile dell’operazione (forse lo stesso Pasquale Tridico, allora Presidente dell’Inps), il quale svelò l’arcano: a quell’operoso pensionato era stato predisposto un contratto di lavoro dipendente, benché ai beneficiari di Quota 100 fosse proibito accedere a quel rapporto di lavoro, essendo consentito solo un rapporto di lavoro accessorio per un importo che non poteva superare i 5mila euro all’anno. Pertanto, secondo quell’interlocutore non si trattava di una norma sbagliata, ma di un errore di cui il commercialista avrebbe dovuto rispondere in solido.

Il caso non ebbe la fortuna mediatica di cui fruirono i c.d. esodati che monopolizzarono per mesi le rubriche televisive, fino a indurre i Governi a varare ben nove sanatorie per salvaguardare le loro situazioni, conferendo l’etichetta dell’esodo a tante fattispecie che presentavano aspetti diversi da quelli per i quali era sorto il problema: avere contrattato extra-liquidazioni in occasione di esuberi fino alla pensione, i cui requisiti si erano allontanati lasciando gli interessati senza la copertura sostitutiva e senza trattamento pensionistico per un significato arco temporale.

Ogni tanto il caso dei quotacentisti eccessivamente penalizzati emergeva nel dibattito senza però determinare quella massa critica necessaria a trovare rispondenza e soluzioni. Si vede che chi continua a lavorare non incontra la medesima empatia di coloro che, trovandosi temporaneamente non coperti dalla extra-liquidazione si guardano bene di cercare un lavoro, ma pretendono di avvalersi dei requisiti pre-vigenti.

Comunque sia, decine di pensionati si sono visti recuperare un anno intero di pensione a fronte di una o poche giornate di lavoro subordinato. Fino a quando non si è messa in moto la giustizia, su ricorso di un pensionato di Ravenna che aveva svolto una sola giornata di lavoro subordinato, percependo 83,91 euro lordi. L’Inps aveva disposto la sospensione dell’intera annualità di pensione e chiesto la restituzione di circa 23.949 euro.

Il Tribunale di Ravenna ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale contestando la rigidità di questa interpretazione (che peraltro non è prevista dalla legge ma dalla giurisprudenza della >Cassazione le cui sentenze non sono fonti di diritto ma valgono per il caso in esame). La sentenza della Suprema Corte (n. 30994 del 2024), ha disposto infatti, che qualunque violazione del divieto di cumulo comporti automaticamente la sospensione di tutto l’anno di pensione, anche quando il lavoro svolto riguarda periodi minimi e redditi irrisori.

Di diverso avviso è stata la Consulta che non ha dichiarato incostituzionale il meccanismo di sospensione (anche perché non è prevista da una norma e quindi non si può dichiarare illegittima una norma che non esiste) ma ha chiarito che nessuna norma impone automaticamente il recupero di un’intera annualità di pensione.

Esiste solo una sola pronuncia della Cassazione ritenuta, erroneamente, vincolante e che non prefigura alcuna interpretazione consolidata. Se non deriva un obbligo normativo a imporre sempre la sospensione dell’intero anno, spetta ai giudici valutare la proporzionalità del caso concreto.

I giudici “possono – e devono – procedere all’interpretazione” della norma, applicando i principi di ragionevolezza e proporzionalità. È un passo avanti, ma è evidente che non è ancora una soluzione, perché allo scopo di ottenere giustizia i pensionati interessati devono promuovere una causa, col limite di una grande discrezionalità affidata al giudice nello stabilire l’importo della ritenuta.

Poi va chiarito il trattamento riservato in caso di cumulo agli utilizzatori di Quota 103, dal momento che lascia parecchi dubbi la tesi secondo la quale il divieto resta operativo fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Va definito comunque se i criteri della proporzionalità valgono anche per questa fattispecie.

In sostanza, non si capisce perché il problema non venga affrontato e risolto sul piano normativo. A questo proposito ci permettiamo di suggerire una norma di interpretazione autentica formulata come segue:

Articolo unico – Quanto stabilito dall’articolo 14 comma 3 del decreto legge n. 4 del 2019 convertito con modificazioni in legge n. 26/2019 si interpreta nel senso che il divieto di cumulo con rapporti di lavoro dipendente o autonomo comporta ritenute sul trattamento pensionistico, ragguagliate all’importo del reddito percepito e limitatamente al periodo in cui il soggetto interessato ha svolto una prestazione lavorativa.

Una norma di interpretazione autentica è retroattiva e quindi è operativa anche per la restituzione di quanto è stato trattenuto.

