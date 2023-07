Pensioni luglio 2023 quattordicesima/ Fuorviante nel cedolino: facciamo chiarezza

Le pensioni di luglio 2023 e la quattordicesima potrebbero confondere diversi pensionati, che troveranno tale erogazione sotto la voce «aumento pensioni basse 2023». Una dicitura che ribadiamo, potrà confondere moltissime persone pensionate. E allora. come va distinta? Di cosa si tratta?

In poche parole i pensionati potrebbero confondere l’aumento delle pensioni minime con quello della quattordicesima, ma come vedremo successivamente, secondo i sindacati Cgil è fuorviante. Infatti il messaggio reale non è questo, ma ci sono ben altre situazioni da dover chiarire nei confronti dei beneficiari.

Pensioni luglio 2023 e quattordicesima: la realtà dei fatti

Il chiarimento sulle pensioni di luglio 2023 e sulla quattordicesima arriva direttamente dacgili sindacati Cgil, che fanno sapere:

«Passerebbe così il messaggio che dietro quelle somme (assegno minimo e 14esima) ci sia una decisione del governo in favore delle pensionate e dei pensionati italiani e che possa trattarsi di un aumento che verrà garantito mensilmente. Il problema è che nulla di tutto ciò è vero».

A denunciarlo sono stati rispettivamente Ivan Pedretti, segretario generale dei pensionati della Cgil e Tania Scacchetti, segretaria nazionale con delega alla previdenza.

L’aumento che sarà incluso nell’assegno per le previdenze più basse, e definito in Legge di Bilancio, sarà niente meno che 10€. Cifra molto più basse rispetto a quelle che si percepiscono con la quattordicesima mensilità.

In alcuni cedolini pensionistici è presente la somma dei rispettivi importi (14esima e aumento delle minime), in altri però, a cui non spetta alcun aumento, è presente solo la cifra della 14esima che però come detto agli inizi, viene indicata come «aumento pensioni basse 2023».

Per i beneficiari degli assegni minimi – previsti dalla Legge di Bilancio – l’aumento scatterà dal mese di luglio 2023.

Sulla questione delle pensioni di luglio 2023 e la quattordicesima i sindacati non riescono a digerirla, e fanno sapere che l’INPS ha commesso un grave errore, e se lo ha fatto con lo scopo di distorcere la realtà, sarebbe un atto politicamente inaccettabile. Viceversa, seppur sia grave, dovrebbero migliorare l’attenzione migliorando la loro comunicazione.











