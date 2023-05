Pensioni minime 2023/ Basta attese, ecco quando arriverebbe l’aumento

Le pensioni minime 2023 sono attese oramai da troppo tempo. Recentemente il Governo Meloni ha fatto sapere dal mese di luglio (di quest’anno), si potrà ottenere il tanto desiderato aumento. A stabilire tale rialzo è la Legge di Bilancio 2023, che fatto di tutto pur di contenere i danni dell’inflazione.

Pochi giorni fa abbiamo pubblicato un’analisi che metteva a confronto l’inflazione nelle città italiane. Nel frattempo diversi esponenti politici sono intenzionati a portare le pensioni minime a mille euro. Una mossa strategica che però attualmente, non trova spazio nella prossima riforma.

Pensioni minime 2023: quando è previsto l’incremento

L’incremento delle pensioni minime del 2023, è previsto per luglio di quest’anno. In realtà, molti pensionati credevano di poter vedere il rialzo del loro assegno pensionistico, molto tempo prima rispetto a luglio. Ma certe dinamiche e circostanze, hanno inevitabilmente rinviato la questione.

Le circostanze di cui parliamo riguardano nello specifico un accordo – che non si riusciva a raggiungere – tra ministero ed INPS. Le complicazioni hanno causato ulteriori ritardi, ma sembra che questo caos sia soltanto un vecchio ricordo (e ce lo auguriamo fortemente).

Gli aiuti hanno come obiettivo, quello di dare sostegno a tutti, ovvero la cifra equivalente a 563,74€ durante l’anno 2023, arriverà a 600 euro per gli over 75. Basandosi sulle parole e apparenti volontà di Forza Italia, si tratterebbe soltanto di una cifra momentanea, dato che poi – attendiamo ufficialità – si arriverebbe ai famosi mille euro.

Le pensioni minime del 2023 riporterebbero un aumento simile: +6,4% per anziani oltre i 75 anni d’età, mentre l’1,5% in più per chi ha meno di 75 anni (tanto che la maggiorazione sarebbe di appena 8,50€ al mese.

Per quest’anno 2023, l’ente previdenziale INPS ha già provveduto a stanziare i fondi, che equivarrebbero a 480 milioni di euro (includendo gli arretrati), e anche l’anno successivo (379 milioni di euro). Ci auguriamo che tali fondi possano bastare per favorire le pensioni minime 2023.











