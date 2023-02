Pensioni minime 2023/ La Battaglia di Brambilla, “disastro portarle a mille euro”

Sul tema delle pensioni minime 2023, è intervenuto Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, secondo il quale non sarebbe favorevole alla proposta avanzata diverse volte da Silvio Berlusconi, a sostegno del suo partito politico Forza Italia.

Le proposte sulle pensioni minime da 1.000 euro – secondo Brambilla – sarebbero totalmente impossibili da mettere in pratica. In questo articolo, vedremo nelle interviste che ha effettuato il il presidente delle Ricerche Itinerari Previdenziali, tutti i suoi interventi con annesse spiegazioni.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Dopo le regionali un freno a Quota 41? (ultime notizie)

Pensioni minime 2023: l’intervento di Brambilla

Alberto Brambilla, ha parlato in diverse occasioni delle pensioni minime 2023. La proposta di Silvio Berlusconi, sostenuta in campagna elettorale dal partito Forza Italia, vorrebbe aumentare l’assegno previdenziale portandolo a mille euro.

Berlusconi – durante un’intervista a Stasera Italia, su Rete 4 – ha riferito:

RIFORMA PENSIONI 2023/ Opzione donna, nuovi paletti in vista

“Il nostro impegno di legislatura è quello di portare le pensioni minime a mille euro per tutti, anziani e disabili, comprese le nostre mamme, che non hanno mai potuto svolgere un lavoro retribuito sacrificandosi per la famiglia tutta la vita”.

Non si è fatta attendere la risposta di Alberto Brambilla, che in un suo editoriale ha espresso esplicitamente il suo parere:

“Tutti coloro che hanno a cuore la sostenibilità di lungo termine del sistema pensionistico, il che significa onorare il patto intergenerazionale e garantire ai giovani che l’INPS riuscirà ad erogare anche a loro tra 20/30 anni le pensioni, non possono che denunciare, anzi urlare, contro la proposta di Forza Italia. Se queste proposte venissero accettate, significherebbero il “fallimento” dell’Istituto previdenziale nel breve volgere di qualche anno”.

RIFORMA PENSIONI/ Opzione donna svela la "tela di Penelope" del Governo

D’altronde, abbiamo visto proprio di recente, che il conto INPS è in rosso, motivo in più per attenzionare alle prossime manovre finanziarie.

E l’altro dubbio di Brambilla, riguarda la possibilità di aumentare l’evasione fiscale, in quanto:

“Con la certezza di prendere mille euro netti al mese, aumenteranno gli evasori e pagheranno quelli che lavorano onestamente e hanno il prelievo alla fonte. Perché pagare tasse e contributi tutta la vita per prendere una pensione che, tassata, arriva a poco più di mille euro se, non versando nulla, ne posso prendere mille netti esentasse?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA