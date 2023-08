Pensioni minime 2024/ Aumenti quasi a 700€: trovato l’accordo? (31 agosto 2023)

Le pensioni minime nel 2024 ci auguriamo che possano portare degli aumenti significativi. Non basterebbe una rivalutazione straordinaria, che di per sé sarà più alta, ma una vera e propria riforma che possa portare l’assegno previdenziale (per tutti), ad un importo nettamente più elevato.

Come ogni anno, anche la riforma pensioni del 2024 prevede una rivalutazione sulla base dell’inflazione. Ci sono poi, casi come quello che stiamo vivendo nel 2023, dove a pagarne le conseguenze economiche della guerra sono tutti i civili, e gli stati di tutto il mondo.

SCENARIO/ Il Governo teme l'agenda Ue più di manovra e migranti

Pensioni minime 2024: si trova l’accordo per il rialzo?

Aumentare le pensioni minime nel 2024, sarebbe anche un omaggio a Silvio Berlusconi, il cui desiderio è sempre stato quello di portarle ad almeno 1.000 euro al mese per tutti, nessuno escluso. Un obiettivo che siamo sicuri, che Forza Italia tenterà di raggiungere con tutte le sue forze.

SONDAGGI POLITICI/ Calo Meloni sotto 29%, Pd fermo, Lega risale al 9,5%. Il 32% sta col generale Vannacci

Un primo tentativo, che sembra esser stato raggiunto con successo, è stato quello di concedere nel 2023, una rivalutazione straordinaria tale, da riuscire a portare a minimo 600 euro, moltissimi assegni previdenziali. E sempre Forza Italia, potrebbe riuscire a portare l’assegno minimo anche a 700 euro.

Dal giornale “Il Messaggero“, è giunta voce che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, possa essersi convinto di aumentare le pensioni agli over 75, facendo credere di conseguenza, che le parti abbiano potuto trovare un accordo per alzare anche le pensioni minime nel 2024.

POLITICA E GIUSTIZIA/ Più antimafia e meno Ruby: la nuova Procura di Milano

I primi aumenti delle pensioni minime del 2024

Le pensioni minime nel 2024 avranno i primi aumenti, così suddivisi: la rivalutazione straordinaria al 2,7% (rispetto all’attuale 1,5%), e quella che ordinaria che varia in base all’andamento dell’inflazione (l’aumento generale dei prezzi).

Se il Documento di Economia e Finanza avesse prospettato bene la media dell’inflazione, con attestazione al 5,7%, il prossimo anno le pensioni minime toccheranno i 600 euro (almeno per gli over 75).

E se questa cifre, aggiungessimo la rivalutazione straordinaria al 2,7%, le pensioni minime nel 2024 e per gli over 75, ammonteranno a ben 616,20€ mensili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA