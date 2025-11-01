Arriva l'incremento straordinario sulle pensioni minime (ma non per tutti). Sono stati citate le categorie coinvolte nella misura.
Un tema che preoccupa molto gli italiani è inerente alle pensioni minime. Tuttavia il Governo sta preparando in Bilancio una misura straordinaria che il prossimo anno potrebbe riconoscere direttamente nei cedolini previdenziali.
Dopo le prime stime sulla rivalutazione ISTAT, ora è giunta la possibilità di poter ricevere fino a 20€ al mese in più come sostegno al trattamento fissato al minimo. Ma chi riguarderà questa misura straordinaria?
Pensioni minime con aumento straordinario: chi riguarda?
A partire dal 1° gennaio del nuovo anno, 2026, le pensioni minime subiranno un potenziale aumento come sostegno al reddito. Si tratta perlopiù di una cifra “simbolica” destinata a chi percepisce un trattamento basso pur avendo calcolato la rivalutazione al 100%.
I destinatari – all’atto pratico – sono coloro che ricevono un cedolino il cui trattamento è inferiore alle 4 volte (ovvero il minimo sociale). In questi casi oltre a ricevere il massimo della rivalutazione, potranno ottenere fino a 240€ annui di maggiorazione.
Naturalmente sono state tirate le prime somme, supponendo i potenziali beneficiari del rialzo che riconoscerà il Governo.
I potenziali beneficiari della misura
L’amministrazione fiscale potrebbe ritrovarsi nella condizione di riconoscere l’importo maggiorato non solo a coloro che vivono in una situazione finanziaria complessa, ma anche per gli attuali titolari dell’assegno sociale (ex pensione sociale), chi ha una invalidità civile.
Dovrebbero esser validati anche i trattamenti pensionistici che fanno capo all’AGO (l’Assicurazione Generale Obbligatoria). L’intervento viene confermato in modo ufficiale dall’articolo 41 che si trova all’interno della Legge di Bilancio.
Ma le notizie positive non terminano qui, infatti il Governo guidato dalla Premier Meloni potrebbe considerare – se ci saranno i presupposti per poterlo fare – di estendere la misura a più beneficiari, magari prevedendo una soglia finanziaria più alta.
A “contrastare” l’uragano di positività c’è la condizione anagrafica minima da dover soddisfare. Infatti si tratta di una misura il cui accesso è riservato – previo quanto già scritto – unicamente a coloro che hanno già compiuto 70 anni di età.