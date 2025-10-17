Sulle pensioni di novembre 2025 ci saranno dei cambiamenti importanti, dalla data di pagamento alle trattenute fiscali.

Nelle pensioni di novembre di quest’anno, 2025, il pagamento slitterà di due giorni. Così dal solito 1° giorno del mese si passerà a lunedì 3. Il motivo è legato alla festa di Ognissanti, dove Poste e banche non lavorano.

Il prossimo mese sarà importante anche per i conguagli IRPEF, che finalmente metteranno fine ai conteggi che determineranno chi è a debito e chi a credito.

Le novità sulle pensioni di novembre 2025

Le regole per poter effettuare i pagamenti delle pensioni di novembre valgono sia per chi si fa accreditare lo stipendio sul conto corrente e sia per chi decide di ritirare il denaro presso gli sportelli delle Poste Italiane.

Soltanto qualche correntista di BancoPosta potrebbe già vedere la rendita sul conto da sabato 1, ma si tratterebbe di una eccezione.

Sempre dal primo giorno del prossimo mese ci sarà la fatidica perequazione automatica, che terrà conto della percentuale di inflazione. Per quest’anno la soglia è allo 0,8%, e i cittadini che godono di un pensionamento minimo potranno ricevere un incremento più sostanziale rispetto a tutti gli altri.

Stop alle trattenute fiscali del 2024

Il prossimo mese sarà clou anche per terminare i conteggi sulle trattenute fiscali. Chi non ha potuto estinguere il debito nei mesi scorsi, potrà vedersi una decurtazione completa sul nuovo cedolino (così da chiudere i conti).

Restano in discussione anche i contributi relativi ai bonus del 2022 e 2023, per chi li avesse percepiti impropriamente sarà tenuto a restituirli.

La rivalutazione di quest’anno non può essere quantificata anticipatamente in quanto i fattori che influiscono sul totale sono molteplici: dal tipo di cedolino allo scaglione reddituale, e dalla propria contribuzione alla consistenza della rendita vitalizia.

Ricordiamo che resta invariato il limite di 1.000€ (netti) per poter esser ritirati in contanti, viceversa sarà indispensabile farseli accreditare sul proprio conto comunicando all’ente finanziario un IBAN di cui si è titolari.