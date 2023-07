Pensioni per giovani/ Importi da fame per i futuri pensionati, poco meno di 500€ (13 luglio 2023)

Le pensioni per i giovani potrebbero essere a dir poco imbarazzanti. Gli importi degli assegni previdenziali non sarebbero sufficienti a coprire neanche la rata di un affitto, senza tener fatto che gli anni – ad oggi – per uscire dal lavoro potrebbero essere non meno di 70.

I sindacalisti di Cgil e Uil hanno parlato al tavolo tecnico con il Governo, nell’incontro tenutosi ieri al Ministero del Lavoro. A detta delle parti sociali ancora una volta si è dato luogo ad un “Incontro imbarazzante, nessuna indicazione concreta“.

Pensioni per giovani: non oltre i 500 euro

Le prossime pensioni per giovani potrebbero essere appena da sopravvivenza. Si prospettano importi molto bassi, che potrebbero aggirarsi sui 400/500 euro al mese. Assegni previdenziali che sono imbarazzanti, ma che stando alle possibilità dell’INPS e al precariato di oggi, non c’è da aspettarsi più di tanto.

Recentemente la Corte dei Conti ha elaborato un dossier prendendo in esempio un campione di 56.000 lavoratori. È emerso che il 28% dei ragazzi lavoratori, non percepiscono più di 20.000€ all’anno lordi, salvo chi lavora nel pubblico impiego o è arruolato nelle forze dell’ordine.

La Cisgl ipotizza come soluzione, il rialzo ad una cifra minima previdenziale per i giovani. Quella che sembra esser migliore è la somma dei contributi previdenziali versati, che è meno di 100 mila euro in sei casi su undici.

Il problema previdenziale per i giovani non sarà soltanto di natura economica, bensì anche personale. Infatti, stando al sistema contributivo e alla regola che per anticipare le pensioni di 3 anni occorre aver superato di 2,8 volte la pensione minima, si uscirà dal lavoro a più di 70 anni.

Un’età anagrafica piuttosto complessa, dato che a quel punto crediamo che difficilmente si abbiano le forze necessarie per recarsi al lavoro tutti i giorni.

L’unica soluzione resta quella proposta dalle parti sociali: “la creazione di una pensione contributiva di garanzia, collegata ed eventualmente graduata rispetto al numero di anni di lavoro e di contributi versati, che consideri anche i periodi di disoccupazione, di formazione e di basse retribuzioni per poter assicurare a tutti un assegno pensionistico dignitoso, anche attraverso il ricorso alla fiscalità generale“.

