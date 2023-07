Pensioni per invalidi civili/ Nuove istruzioni INPS e meno beneficiari (29 luglio 2023)

Cambiano di nuovo le pensioni gli per invalidi civili, e a comunicarlo è la stessa INPS con un messaggio specifico, il numero 2705 del 2023. Tali previdenze vengono destinate a quei soggetti che si trovano in stato di difficoltà economica e allo stesso tempo la loro capacità lavorativa è bassa.

Questa volta – a differenza della precedente dove si era soggetti a rivalutazione – cambiano i requisiti. Il rischio è quello di perdere la possibilità di ottenere l’assegno a seguito della variazione di conteggio che comporta inevitabilmente ad un possibile superamento della soglia massima.

RIFORMA PENSIONI 2023/ I vitalizi e gli altri “sprechi” da tagliare (ultime notizie 29 luglio)

Pensioni per invalidi civili: che cosa cambia?

Le pensioni per invalidi civili cambiano le regole del “gioco”. L’INPS ha fatto presente il cambiamento che ci sarà per quel che riguarda i requisiti, ma prima di approfondire questo aspetto è necessario tenere in mente il limite reddituale da non superare:

Riforma pensioni 2023/ Durigon conferma volontà di aumentare le minime

Assegno di invalidità civile: se la capacità lavorativa ridotta rientra tra il 74% e il 99%, la soglia è fissata a 5.391,88€. Pensione di inabilità civile: se la riduzione della capacità lavorativa fosse totale, il limite sarebbe pari a 17.920,00€.

Indipendentemente dal caso esposto, la cifra erogabile sarebbe pari a 313,91€ mensili.

Il cambio dei requisiti – che è anche il punto centrale del nodo – si riferisce al messaggio INPS che spiega come ai giorni d’oggi ai fini di ottenere l’assegno previdenziale, il conteggio va effettuato “al lordo delle ritenute fiscali” e non più al netto degli oneri deducibili.

Riforma pensioni 2024/ Incontro tecnico flop, Cgil: "Il Governo è impreparato" (28 luglio 2023)

È palese quindi, che il reddito dovrà essere considerato al lordo delle tasse e non al netto, ed è per questo motivo che la platea di beneficiari sarà certamente più bassa. Ipotizziamo che Luigi – nome a caso – sia invalido all’80% e il suo reddito è pari a 6 mila euro lordi, che al netto delle ritenute fiscali arriverebbe a 4 mila euro.

In questo caso “Luigi” non potrebbe accedere agli assegni per le pensioni per gli invalidi civili perché il reddito lordo è più alto (nonostante non sia quello realmente percepito).











© RIPRODUZIONE RISERVATA