Pensioni scuola: domande online entro il 7-12/ Per Dirigenti termine fissato al 28-2

Sono state rese note dal ministero dell’istruzione, le modalità per la presentazione delle domande di pensionamento da parte dei dipendenti scolastici. Attraverso nota n. 30103 con data 13 novembre, il Miur ha fatto sapere che, per andare in pensione dal primo settembre del 2021, il personale scolastico dovrà presentare domanda esclusivamente online entro e non oltre il prossimo 7 dicembre 2020, quindi, fra meno di un mese. Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, invece, il termine resta fissato al 28 febbraio 2021. Per quanto riguarda i presidi, il ministero fa sapere che “Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola”.

PENSIONI SCUOLA IN MODALITA’ CARTACEA: LE ECCEZIONI

In merito al personale docente, educativo ed A.T.A., il ministero specifica che “Il termine del 7 dicembre 2020 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica”. Per quanto riguarda la modalità di presentazione della richiesta di pensionamento, come detto sopra, andrà fatta in entrambi casi esclusivamente online, tramite “la procedura web POLIS ‘istanze on line’, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero”, comprese le revoche delle domande di cessazioni dal servizio. Se il personale è in servizio all’estero, in quel caso sarà possibile anche presentare domanda con la modalità cartacea. Stessa modalità anche per il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, da presentare direttamente alla sede scolastica, che la inoltrerà poi agli uffici territoriali competenti.



