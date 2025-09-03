Le pensioni in pagamento per settembre 2025 sono scaglionate in giorni per il ritiro in contanti e sulla base dell'ordine alfabetico.
Il pagamento inerente alle pensioni di settembre del 2025 sono già note. L’ente provvederà all’erogazione anche di altre prestazioni quali: l’Assegno di Inclusione, la NASpI, e il Supporto dedicato alla Formazione e il Lavoro.
Come di consuetudine, i primi accrediti sono destinati ai titolari di conti correnti postali e bancari. Attenzione però a chi deciderà di ritirare i soldi in contanti, dato che l’ente previdenziale ricorda il tetto massimo di 1.000€.
Il calendario delle pensioni di settembre 2025
Il calendario delle pensioni di settembre di quest’anno, 2025, si suddivide in due tipologie: l’accredito tramite conto corrente bancario/postale, e il ritiro del contante (con limite fissato a 1.000€). Le visite agli sportelli saranno così distribuite (si ricorda che il metodo utilizzato è per iniziali del cognome):
|Ordine alfabetico
|Data di inizio
|A-B
|lunedì 1° settembre
|C-D
|martedì 2 settembre
|E-K
|mercoledì 3 settembre
|L-O
|giovedì 4 settembre
|P-R
|venerdì 5 settembre
|S-Z
|sabato 6 settembre (soltanto al mattino)
I pensionati che quest’estate hanno visto detrarsi soldi dal cedolino, rischiano una revoca definitiva della prestazione, a meno che non inviano correttamente la dichiarazione dei redditi prima del 19 settembre.
Trattenute fiscali
Da questo mese ci saranno tuttavia delle trattenute fiscali, che riguarderanno eventuali rimborsi a credito oppure a debito, sulla base della dichiarazioni reddituali presentate.
Per i modelli presentati prima del 20 giugno i rimborsi sono erogati da agosto, per quelle dal 21 giugno al 15 luglio il riferimento è settembre, mentre per gli invii dal 16 luglio al 31 agosto il rimborso spetta da ottobre, ed infine prima del 30 settembre il periodo sarà novembre.
É importante assicurarsi che l’ente previdenziale non abbia forzato il recupero del credito che potrebbe esser stato elargito “erroneamente” durante il periodo da Covid 19. In tal caso verrebbero decurtati 50€ al mese fino al debito completamente saldato.
Controlli personali
Il pensionato potrebbe conoscere le date di pagamento di settembre o di qualunque altro cedolino anche privatamente. Basterà collegarsi al portale ufficiale INPS e accedere con le proprie credenziali digitali (CIE, CNS o SPID).
In alternativa è possibile contattare telefonicamente l’ente, oppure il patronato o CAF di fiducia, delegando il check d’interesse.