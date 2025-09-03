Le pensioni in pagamento per settembre 2025 sono scaglionate in giorni per il ritiro in contanti e sulla base dell'ordine alfabetico.

Il pagamento inerente alle pensioni di settembre del 2025 sono già note. L’ente provvederà all’erogazione anche di altre prestazioni quali: l’Assegno di Inclusione, la NASpI, e il Supporto dedicato alla Formazione e il Lavoro.

Come di consuetudine, i primi accrediti sono destinati ai titolari di conti correnti postali e bancari. Attenzione però a chi deciderà di ritirare i soldi in contanti, dato che l’ente previdenziale ricorda il tetto massimo di 1.000€.

Il calendario delle pensioni di settembre 2025

Il calendario delle pensioni di settembre di quest’anno, 2025, si suddivide in due tipologie: l’accredito tramite conto corrente bancario/postale, e il ritiro del contante (con limite fissato a 1.000€). Le visite agli sportelli saranno così distribuite (si ricorda che il metodo utilizzato è per iniziali del cognome):

Ordine alfabetico Data di inizio A-B lunedì 1° settembre C-D martedì 2 settembre E-K mercoledì 3 settembre L-O giovedì 4 settembre P-R venerdì 5 settembre S-Z sabato 6 settembre (soltanto al mattino)

I pensionati che quest’estate hanno visto detrarsi soldi dal cedolino, rischiano una revoca definitiva della prestazione, a meno che non inviano correttamente la dichiarazione dei redditi prima del 19 settembre.

Trattenute fiscali

Da questo mese ci saranno tuttavia delle trattenute fiscali, che riguarderanno eventuali rimborsi a credito oppure a debito, sulla base della dichiarazioni reddituali presentate.

Per i modelli presentati prima del 20 giugno i rimborsi sono erogati da agosto, per quelle dal 21 giugno al 15 luglio il riferimento è settembre, mentre per gli invii dal 16 luglio al 31 agosto il rimborso spetta da ottobre, ed infine prima del 30 settembre il periodo sarà novembre.

É importante assicurarsi che l’ente previdenziale non abbia forzato il recupero del credito che potrebbe esser stato elargito “erroneamente” durante il periodo da Covid 19. In tal caso verrebbero decurtati 50€ al mese fino al debito completamente saldato.

Controlli personali

Il pensionato potrebbe conoscere le date di pagamento di settembre o di qualunque altro cedolino anche privatamente. Basterà collegarsi al portale ufficiale INPS e accedere con le proprie credenziali digitali (CIE, CNS o SPID).

In alternativa è possibile contattare telefonicamente l’ente, oppure il patronato o CAF di fiducia, delegando il check d’interesse.