Si sa, non per tutti un reality è sinonimo di ripresa lavorativa o di fama immediata, e questo molti concorrenti lo sanno. C’è chi nonostante si sia messo in gioco davanti a tutta Italia non è riuscito ad emergere e ciò potrebbe comportare periodi difficili, specialmente per coloro che lavorano grazie al mondo dello spettacolo. Da diversi mesi, ad esempio, un ex protagonista de La Fattoria ha deciso di parlare apertamente delle sue difficoltà economiche che ormai lo fanno vivere nell’incertezza più totale. Cos’è successo? E di chi stiamo parlando?

A sfogarsi è Leopoldo Mastelloni, che più volte si è presentato in televisione ammettendo di non essere tranquillo a livello economico. Tempo fa aveva dichiarato di non riuscire a pagare le bollette e nemmeno l’affitto di casa, una vecchiaia che lo sta a dir poco spaventando. Come aveva spiegato l’attore e regista, ha sempre nutrito grande affetto per i suoi fan, ma purtroppo davanti a sè vede l’abisso. Il motivo? Per lui non pare esserci più lavoro: “Sono stato cancellato dal teatro, depennato. Non lavoro e ne avrei bisogno. La piccola pensione non mi basta a pagare affitto e bollette“.

Leopoldo Mastelloni, l’appello doloroso: “Mi piacerebbe morire così…“

Qualche tempo fa Leopoldo Mastelloni aveva lanciato un appello pubblico ammettendo un retroscena durissimo: “Nel futuro vedo il buio“, aveva raccontato, “Penso alla morte. Il suic*dio? Beh, se mi portano un bicchiere d’acqua che lo bevo e finisce tutto lì, sì mi piacerebbe morire così.“. Insomma, parole strazianti che all’epoca dei fatti avevano fatto sobbalzare sulla sedia il ministro Sangiuliano, il quale aveva promesso di aiutarlo tramite la Legge Bacchelli sul vitalizio attribuito.

Molte erano state le confessioni di Leopoldo Mastelloni, tra cui la drammatica ammissione sul non riuscire a farla finita: “Sono vigliacco“, aveva detto, dicendo di non voler morire per non dar fastidio alla sua famiglia. Anche l’attore, come molti del mondo dello spettacolo, riversa in condizioni economiche molto difficili e si fa portavoce di un sistema sociale che a quanto pare non funziona come dovrebbe. Per questo, Leopoldo Mastelloni ha contestato anche l’idea di assistenza sociale, ritenendo non sia davvero attuata sebbene “sulla carta” venga promessa a chi non riesce ad arrivare a fine mese: “Cioè: o muori il giorno della pensione o non esisti più“, aveva detto. Riuscirà stavolta l’ex concorrente de La Fattoria a farsi sentire?