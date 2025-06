Pentecoste: perché si celebra domenica 8 giugno 2025?

Quest’anno, domenica 8 giugno 2025 la Chiesa celebra la Pentecoste. Si tratta di una festa mobile che ha luogo il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua ed è per questo che la data cambia in base a quando cade la Santa Resurrezione. La Pentecoste rappresenza l’emanazione dello Spirito Santo tramite Gesù e segna la nascita della Chiesa, un evento talmente straordinario che l’arte non ha mancato di rappresentarla in meravigliose tele e affreschi come quello di Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Il termine deriva da una festività ebraica, lo Shavuot, un giorno di ringraziamento e, nel suo significato terreno, inaugura la stagione dei raccolti.

Pentecoste: la discesa dello Spirito Santo e un nuovo inizio per gli Apostoli che vanno per il mondo

Dopo la Resurrezione, Gesù resta sulla Terra 40 giorni, utilizzati dal Salvatore per dare gli ultimi insegnamenti ai suoi discepoli, relativi ai Sacramenti, al Regno di Dio e alla salvezza di tutte le anime rimettendo i peccati degli uomini.

Il giorno del vero addio ai suoi seguaci, il Cristo annuncia che la sua partenza sarà necessaria per lasciare così spazio al Consolatore, ossia allo Spirito Santo che scenderà nel loro animo, aiutando i discepoli a convincere il mondo della veridicità divinità della parola di Dio.

Lo Spirito Santo compare già nel Nuovo Testamento in forma di bianca colomba durante il battesimo di Gesù nel Giordano da parte di Giovanni il Battista.

Durante la Pentecoste invece si manifesta in quella che doveva essere la casa della madre dell’evangelista Marco: era l’alba e mentre la Vergine Maria, gli apostoli e altri seguaci del Cristo erano riuniti in un cenacolo, uno spaventoso boato scosse tutti, come un vento impetuoso.

In quello stesso istante tutti quanti si ritrovarono in ginocchio, spaventati e sbalorditi, con una sorta di globo di luce sopra le loro teste: da questa sfera poi si dipanarono una serie di fiammelle, ossia lo Spirito Santo, che penetrarono nei corpi dei presenti, mentre sulla madre del Cristo volteggiò una delicata colomba bianca.

L’attimo seguente i discepoli cominciarono a parlare lingue differenti, con lo scopo di diffondere la parola di Dio anche in terre straniere e sconosciute: rinascono, smettendo i loro abiti terreni e vestendo un manto spiritualità, non più timorosi e spaventati, ma coraggiosi, fedeli, giusti e umili.

Gesù aveva istituito con la sua Passione una nuova Chiesa, che però sembrava allo sbando con la sua morte: con la discesa dello Spirito Santo, questa nuova istituzione si rialza, pronta a combattere il peccato, a superare future eresie, scismi, calunnie, attentati ai pontefici. Lo Spirito Santo cementifica la torre eretta dal Cristo, fino alla fine di tutti i tempi.

La festa delle Pentecoste di Gangi anima il borgo del palermitano con una sontuosa processione di 40 simulacri che omaggiano solennemente lo Spirito Santo: il corteo si sposta alla volta del Santuario dello Spirito Santo, sito all’ombra del Monte Marone. Da non perdere poi i “miracula” e soprattutto la “corsa di Santi”, con i fedeli che corrono portando le statue in onore del Consolatore.

Anche a Soddì, in provincia di Oristano, si svolge una sentita processione tra solenni inni liturgici, mentre a Follina le celebrazioni comprendono degustazioni delle tipicità della Valle del Soligo e una regata sul fiumiciattolo Follina.

La festa della Pentecoste a San Salvatore Monferrato si svolge tra infiorate, mercatini artigianali, eventi dedicati ai bambini, stand gastronomici e un trenino panoramico che porta i fedeli alla volta del Santuario della Madonna del Pozzo.

Pentecoste: il patronato di Follina, in provincia di Treviso

Follina è uno dei borghi di cui la Pentecoste è Patrona: si trova in provincia di Treviso, in Veneto, nel cuore dell’Alta Marca e fa parte della DOCG delle fertili colline del Prosecco, un’area dichiarata Patrimonio dell’UNESCO.

Considerato uno dei più bei borghi d’Italia, con le sorgenti che sgorgano tra le case, Follina vanta una lunga tradizione nella tessitura della lana, il cui cuore pulsante era Palazzo Barberis Rusca. L’edificio risale al 1670 e custodisce uno splendido giardino cinto da un porticato ad archi e sovrastato da un loggiato retto da eleganti colonnine tortili.

Davanti al palazzo si trova l’Abbazia di Santa Maria di Follina, meraviglia cistercense in stile gotico edificata tra il XIII e il XIV secolo affiancata da una torre campanaria romanica: qui sono custoditi un crocifisso in legno baroccheggiante, affreschi, sculture e la veneratissima Madonna del Sacro Calice, probabilmente originaria della Nubia. Il chiostro dell’Abate del XIII secolo è un piccolo gioiello che il visitatore non può mancare di visitare, nel più totale silenzio mistico.

