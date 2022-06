Pentecoste/ 5 giugno si celebra la discesa dello Spirito Santo su Apostoli e Maria

Nel 2022 la Pentecoste cade il 5 giugno 2022. La Pentecoste celebra la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria riuniti al Cenacolo. La Pentecoste, che in greco significa “cinquantesimo giorno”, era in origine una festa agricola che celebrava i doni di Dio agli ebrei. Poi la festa si legò a Mosè e alla consegna delle tavole delle leggi sul monte Sinai. La Pentecoste, secondo la tradizione ebraica, era una ricorrenza in cui ci si doveva astenere da ogni lavoro e recarsi in pellegrinaggio a Gerusalemme. Nella tradizione cristiana, invece, la Pentecoste è la festa dello Spirito Santo, da celebrare cinquanta giorno dopo la Santa Pasqua. Prima di ascendere al Cielo Gesù aveva detto ai suoi apostoli che era necessario il suo sacrificio affinché giungesse a loro il Consolatore.

Dopo la more di Gesù e la sua resurrezione, gli apostoli tornarono al cenacolo e qui con la Vergine Maria iniziarono Asceso Gesù al cielo, gli Apostoli si radunarono nel cenacolo e con Maria Vergine si prepararono a ricevere il Consolatore che avevano annunciato Gesù. Finalmente, all’alba di dieci giorni dopo, ci fu un rumore che scosse la casa, gli apostoli si inginocchiarono tremando e al centro della stanza scese dal cielo un globo di fuoco e si divise in piccole fiammelle che andarono a depositarsi sulla testa di ciascuno. Sul capo della Vergine Maria, invece, si presentò una bianca colomba.

Spirito Santo, amore, conoscenza e capacità

Lo Spirito Santo infuse in loro l’amore, la conoscenza e la capacità di parlare in molte lingue. Gli Apostoli, forti della grazia e dell’amore di Dio dati dallo Spirito Santo, acquisirono coraggio e forza. Se prima avevano abbandonato Gesù e lo avevano guardato inermi morire sulla croce, ora invece si divisero e andarono in giro per il mondo per portare la parola di Dio. Nonostante le persecuzioni e gli atroci tormenti a cui venivano sottoposti non si fermavano ma continuavano a portare le parole di Gesù nel mondo. Dopo la venuta dello Spirito Santo la Chiesa di Cristo torna a essere forte e ad avere nuovi fedeli.

La sagra di Pentecoste a Castel Bolognese

In provincia di Ravenna, a Castel Bolognese, ogni anno in occasione della festa di Pentecoste si tiene una festa celebrativa. L’origine della festa risale al 1631, quando la cittadina fu colpita dall’epidemia di peste. I cittadini giurarono allora che se la peste li avesse risparmiati avrebbero celebrato la Pentecoste per tre giorni. I festeggiamenti iniziano sempre la mattina della Pentecoste con la messa, poi si prosegue con la sfilata dei carri parrocchiali che mostrano le migliore primizie della stagione. Dopodiché tra le vie del paese si organizza la sagra con banchetti delle delizie eno-gastronomiche del luogo.

San Salvatore Monferrato, sotto la protezione della Pentecoste

La cittadina di San Salvatore Monferrato si trova in provincia di Alessandria, in Piemonte, ed ha come patrono la Pentecoste. La cittadina, edificata intorno al 1100, era un castrum difensivo come testimonia la presenza di fortificazioni e torri, tra cui la Torre Paleologa che, con i suoi 24 metri d’altezza, svetta sulla città. Oltre alle specialità gastronomiche del luogo, vale la pena di ammirare alcune chiese della cittadina come la Chiesa di San Martino e la Chiesa di San Siro.

Altri Santi celebrati il 5 giugno

In questa giornata ricorrono i festeggiamenti di altri Santi, tra cui San Bonifacio e SS. Domenico Toai e Domenico Huyen, San Doroteo di Tiro, San Franco da Assergi, SS. Eobano, Adelario e nove compagni e San Luca Vu Ba Loan.

