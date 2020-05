Pepe Reina, lite social con Nega/ Il rapper: “St*zo, sei un fascista di m*da”

Pubblicità

E’ furente polemica sui social tra l’ex portiere di Milan e Napoli e numero 1 del Aston Villa Pepe Reina e Nega, rapper appartenente alla crew Los Chikos del Maiz, in seguito alla pubblicazione dello stesso calciatore sul proprio profilo Twitter, in elogio della manifestazione organizzata in questo giorni da Vox (partito di estrema destra spagnolo) che ha coinvolto piò di 6 mila persone, che sulle proprie auto e moto hanno completamente mandato in tilt il traffico di Madrid e di altre città spagnole. Ma andiamo con ordine: Vox, tramite il suo leader Santiago Abascal ha indetto una protesta contro l’attuale governo e le misure messe in campo per limitare la pandemia da coronavirus: i sostenitori sono stati invitati a salire a bordo di auto e moto e paralizzare le città, riuscendo dunque a protestare rispettando pure le norme del distanziamento sociale. La protesta è stata dunque fotografata dallo stesso Pepe Reina, che su Twitter, a corredo di una foto della folla di manifestanti ha scritto: “Bene, sembra che le persone siano andate in strada, giusto?” Al fianco i simboli degli applausi e della bandiera spagnola, oltre che gli hashtag “democrazia” e “uniti siamo più forti”.

Pubblicità

POLEMICA SOCIAL CON NEGA: “SEI UN FASCISTA DI…”

Un’uscita “politica” che pare non essere piaciuta a molti followers del portiere dell’Aston Villa, come pure allo stesso Nega, che non ha davvero lesinato anche termini volgari per esprimere il suo sdegno per questo post. Nega su Twitter ha infatti subito risposto a tono al numero 1 dell’Aston Villa, che pure di recente è guarito dal coronavirus: “ Guarda che sei uno str… anche in nazionale pensavi di essere super divertente ed eri solo imbarazzante. E oh, sorpresa, alla fine è stato confermato che eri uno str. Il più str… Fascista di m…”

Subito si è accesa una violenta lite sui social, anche per l’intervento dei followers dei due e anzi non sono stati pochi i tifosi dell’Aston Villa che non hanno esitato a mettersi contro il proprio portiere: ma la querelle è stata presto spenta dallo stesso Pepe Reina, sempre sui social. Anche se certo questa vicenda potrebbe presto avere conseguenze anche importanti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA