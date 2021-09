Peperita, Bake Off Italia 2021/ La Drag Queen torna dopo l’incidente dello scorso anno

Peperita è tornata a Bake Off Italia 2021 . Giacomo Luizzi, in arte Peperita, è stata la prima Drag Queen a entrare nel cast di concorrenti di “Bake Off Italia” nell’ottava edizione del cooking show. Purtroppo, però, l’aspirante pasticcere ha abbandonato il programma durante la prima puntata dello scorso anno: correndo verso il tendone Peperita è inciampata su un sasso lussandosi un ginocchio: “Mi rimetto in sesto e torno”, aveva detto al programma.

E cosi è stato. “Insieme a una piccola caduta, sono svaniti tutti i miei sogni. Dopo Bake Off ho preso qualche chilo di troppo. Ma a ottobre 2020 ho perso 119 chili”, ha raccontato Peperita, accolta con entusiasmo da Benedetta Parodi e dai giudici. Di giorno Giacomo Luizzi continua a lavorare come impiegato a Milano, mentre di sera si esibisce come drag.

Peperita nella prima puntata di Bake Off Italia 2021

Nella prima puntata di Bake Off Italia 2021, Peperita ha dovuto sudare per guadagnarsi l’ambita stellina azzurra. Nella prima dedicata a “Il dolce di casa mia”, Peperita ha preparato un dolce pugliese: Cake all’arancia, con crema all’arancia decorata con fragole e frutti di bosco. Alla fine ha presentato la torta in bicchiere, ma per i giudici la torta era troppo pesante. E così Peperita ha dovuto affrontare la prova tecnica preparando la “Torta grande Italia”, a forma di stivale.

Purtroppo la Drag Queen ha osato troppo poco con lo zafferano, arrivando a un passo dall’ottenere la stella blu. Ha così dovuto affrontare la prova salvezza che consisteva nel ricreare la casetta di Clelia D’Onofrio. Peperita ha realizzato una casetta volutamente “brutta e distrutta”: “Quando sei “diverso” non ti si avvicinano, chi invece ti si avvicina cerca di scavare all’interno e scopre i tuoi colori”. La sua casetta ha conquistato i giudici e il pass per la seconda puntata.

