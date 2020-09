Pepito Rossi, lettera a Zaniolo dopo l’infortunio/ “Ricordati i sogni che avevi e…”

Il mondo del calcio è al fianco di Nicolò Zaniolo dopo la nuova rottura del legamento crociato. Chi conosce bene i sentimenti che sta provando il fantasista della Roma è Pepito Rossi, fermato più e più volte da problemi fisici nel corso della sua carriera. Oggi al Real Salt Lake City, l’attaccante ha scritto una lettera al gioiellino giallorosso tramite le pagine del sito di Gianluca Di Marzio: «Caro Nicolò, capisco il dolore e il vuoto che senti durante questo periodo. Capisco le mille domande che ti fai, alle quali però non riesci mai a trovare una risposta è qui che bisogna sempre ricordarsi quello che noi e la nostra famiglia abbiamo fatto. I sogni che avevamo da bambini».

PEPITO ROSSI, LETTERA A ZANIOLO DOPO L’INFORTUNIO

Ex Fiorentina e Parma, Pepito Rossi ha dovuto fare i conti con numerosi problemi alle ginocchia che ne hanno ostacolato la carriera. Più di 1180 giorni fuori dal campo per l’italo-statunitense, che ha rivolto un pensiero d’affetto a Zaniolo: «E’ qui che ti devi ricordare di quando chiudevamo gli occhi e ci immaginavamo negli stadi più belli del mondo. E tutti i sacrifici che ci hanno portato a giocare ai livelli più alti del calcio mondiale». Pepito Rossi ha poi concluso: «Ricordando tutto questo, ti verrà subito il coraggio di rialzarti di affrontare ogni ostacolo possibile, perché non c’è niente di più bello che stare in campo. Che provare quelle emozioni. Che fare quello che amiamo più di ogni altra cosa. Forza Nicolò, ti rialzerai».

