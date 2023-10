Peppa Pig, al via la nuova stagione su Rai YoYo/ La maialina sperimenterà anche lo smartworking

Scatta la nuova stagione di Peppa Pig, la serie di animazione dei record, famosissima anche in Italia e amata dai più piccoli, e non solo. Come fatto sapere da RaiNews, l’appuntamento da segnarsi in rosso è quello del 23 ottobre prossimo, quindi fra esattamente dieci giorni.

Ma dove saranno trasmessi i nuovi episodi di Peppa Pig? Il canale, come sempre, sarà Rai YoYo, visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale RaiPlay, ovviamente per tutti e a titolo gratuito. Chi volesse vedere Peppa Pig in tv dovrà fissare la sveglia alle ore 8:00, con il secondo appuntamento nel pomeriggio, alle ore 15:50. Nei nuovi episodi della serie inglese che racconta la vita quotidiana della famiglia di maialini più amata di sempre, troveremo Peppa protagonista di mille avventure, assieme all’immancabile fratellino George, alla mamma Pig e a papà Pig. Da oggi sarà disponibile un’anteprima della decima stagione, ma come detto sopra, la programmazione ufficiale scatterà dal 23 ottobre prossimo.

PEPPA PIG, AL VIA LA NUOVA STAGIONE SU RAI YOYO: COSA VEDREMO NEI NUOVI EPISODI

Tante le avventure vissute dalla famiglia di Peppa, come ad esempio i lavori di casa e in giardino grazie all’aiuto dei robot, ma anche i giochi con la carta assieme ai compagni di classe, attraverso cui impareranno a fare un breve disegno animato. Insieme ai cuginetti, poi, Peppa Pig capirà la vita di un bebè. Inoltre la simpatica maialina rosa organizzerà il suo ufficio casalingo assieme a George, vedendo i genitori che lavorano da casa, in smartworking.

La serie di Peppa Pig, ormai un vero e proprio cult fra i più piccoli, è trasmessa in ben 180 Paesi, Italia compresa, e nel corso degli anni ha saputo ottenere numerosi riconoscimenti di pregio come ad esempio il Pulcinella Award 2005, Annecy Grand Prize 2005, Bradford Animation Festival Award 2005, Bafta Children’s Awards 2005 e 2011, oltre a varie altre nomination e premi nei maggiori festival internazionali.

