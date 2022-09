Peppa Pig Giorgia Meloni, appello alla Rai/ “Non trasmetta episodio con due mamme…”

Peppa Pig torna a far discutere. Non in Cina, dove viene ritenuta «sovversiva» e quindi non adatta per i giovani. In Italia ora, nel pieno della campagna elettorale, la serie animata divide per un episodio in cui compaiono le due mamme. Nell’episodio intitolato “Famiglie“, Penny descrivendo la sua famiglia racconta di vivere con le sue due mamme. «Una mamma fa il dottore, l’altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti», conclude Penny Polar Bear mentre gusta rumorosamente uno spaghetto con le due mamme. Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d’Italia e candidato per il partito di Giorgia Meloni nel collegio plurinominale Lazio 1-01 della Camera, ha fatto scoppiare il caso Peppa Pig protestando contro la Rai.

«È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini? Chiediamo alla Rai, che acquista i diritti sulle serie di Peppa Pig in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l’episodio in questione su nessun canale o piattaforma web», ha scritto Federico Mollicone.

POLEMICA PEPPA PIG GIORGIA MELONI, MA LA RAI…

La polemica su Peppa Pig aperta dal partito di Giorgia Meloni però sarebbe prematura, secondo quanto raccolto da Agi, perché la Rai, che attualmente non trasmette (né può farlo) gli episodi in questione di Peppa Pig. La tv di Stato non ha, infatti, al momento i diritti di trasmissione in chiaro, che sono scaduti. Quindi, attualmente è visibile solo sulla piattaforma Disney. Di conseguenza, l’eventuale trasmissione degli episodi di Peppa Pig con le due mamme non avverrà prima di ottobre-novembre, dopo le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Di fatto, è la prima volta in 18 anni di storia che viene presentata una coppia dello stesso sesso. Ma non è un caso: due anni fa è stata lanciata su un sito web Usa una petizione che chiedeva una «famiglia di genitori dello stesso sesso in Peppa Pig». Quella petizione aveva raccolto quasi 24mila firme. Non è comunque il primo programma per bambini che presenta coppie dello stesso sesso. C’è Arthur, rivolto a bambini di 4-8 anni, che nel 2019 ha mostrato un matrimonio gay durante la sua ventiduesima serie.

