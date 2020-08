Peppe Barra/ “Il teatro è lo specchio della vita e della società”

Peppe Barra ospite della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Raiuno. Nella puntata di martedì 11 agosto 2020 tra gli ospiti c’è anche il cantante e attore teatrale nato a Roma, ma legato da sempre alla città di Napoli. Non è un segreto che l’artista è cresciuto tra Procida e la città di Napoli dove sin da ragazzino ha mosso i primi passi come attore frequentando scuole di teatro e dizione. “Io sono nato a Roma per caso. Napoli per me è tutto , è mia madre, sono i miei ricordi” – ha dichiarato in una vecchia intervista. Il legato con Napoli è ancora oggi fortissimo: “Napoli è la mia adolescenza. Se non fossi stato napoletano, non avrei potuto essere quello che sono a teatro. E’ grazie alla mia città , con la sua cultura che mi sono realizzato come attore e artista. Non riuscirei a vivere lontano da Napoli. Credo di essere l’unico attore che non è scappato da una città vittima di molti pregiudizi. Alcuni veri, altri falsi. Mi piace ricordare sempre ciò che diceva Eduardo: “‘O presepio è buono, ‘e pasture so malamente”. E aveva ragione. Napoli è quella descritta da Pino Daniele, piena di contraddizioni, ma ricca di fascino”.

Peppe Barra: dal teatro a Napoli Velata

Artista di grandissimo talento, Peppe Barra si è fatto conoscere apprezzare sia a teatro che al cinema. Il teatro è da sempre la sua dimensione come ha raccontato in una vecchia intervista rilasciata a La Repubblica: “ognuno vive il Teatro in maniera diversa. Gli spettatori lo “subiscono” attraverso le emozioni e le sensazioni che noi riusciamo a trasmettergli. Spesso riusciamo a farli commuovere”. Parlando proprio del teatro, l’attore ha precisato: “per me è vita, è allegria. Senza non sarei la persona gioiosa che mi sento di essere. Nonostante sia finzione, il Teatro è lo specchio della vita e della società in cui viviamo. Il Teatro è come la vita , va vissuto e non va preso troppo seriamente”. Non solo teatro nella carriera di Peppe Barra che si è fatto conoscere e apprezzare anche sul piccolo e grande schermo partecipando a diversi progetti tra cui: “Le ragazze di Piazza di Spagna”, la serie di successo degli anni ’90, ma anche “Pinocchio” di Roberto Benigni, “Cuore napoletano” di Paolo Santoni, “Vedi Napoli e poi muori” di Enrico Caria, “Passione” di John Turturro fino al recente “Napoli Velata” diretto da Ferzan Özpetek.



© RIPRODUZIONE RISERVATA