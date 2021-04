Peppe Barra / La serata d’onore con De Filippo, i premi e la carriera (Concerto)

Peppe Barra tra i protagonisti del concertone di Pasqua 2021 su Raidue, insieme a Sal Da Vinci, Enzo Gragnaniello, Katia Ricciarelli, Maurizio De Giovanni e tanti altri ospiti. Nella splendida cornice della Chiesa di Sant’Agostino di Benevento va in scena un evento straordinario che vuole lanciare un messaggio di speranza attraverso la musica e l’intrattenimento. Tra i volti in prima linea, dunque, ritroviamo con piacere il cantante e attore teatrale romano Peppe Barra. Il classe 1944 è uno dei protagonisti del concerto di Pasqua 2021 ed è pronto a prestare il suo talento per un evento che si preannuncia indimenticabile. Andiamo ora a scoprire qualcosa in più sulla carriera di Peppe Barra, che muove i primi passi nel mondo del teatro fin da giovane, quando inizia a collaborare con Gennaro Vitiello.

Concerto di Pasqua 2021/ Diretta streaming video: ospiti Ricciarelli, Bennato e...

Peppe Barra, l’ingresso nella nuova Compagnia di Canto Popolare

Il percorso artistico di Peppe Barra comincia nel teatro di ricerca con Gennaro Vitiello e prosegue con l’ingresso nella nuova Compagnia di Canto Popolare. Negli anni settanta è il protagonista della Gatta Cenerentola, operale teatrale tratta dalla fiaba ‘Lo cunto de li cunti’ di Giambattista Basile. Dopo aver abbandonato la NCCP nel 1978, prende parte alla Serata d’onore con Eduardo De Filippo, un programma tv dedicato al personaggio napoletano, sotto la conduzione di Vittorio Gassman. Nel corso dello stesso anno interpreta il ruolo di Giardino nel film Giallo Napoletano. Nel 1980 arrivano i primi grandi riconoscimenti, come il premio IDI Saint Vincent come attore e nel 1981 il il premio Maschera d’oro. Tra i suoi ultimi spettacoli teatrali ricordiamo Vurria Addeventare (2015) Sogno di una notte incantata (2016) Il don Chisciotte della Pignasecca (2018), mentre nel campo discografico come solista N’attimo (2009) Ci vediamo poco fa (2011) E cammina cammina (2016).

LEGGI ANCHE:

Francesca Maresca, chi è?/ Da cantante a direttrice artistica (Concerto di Pasqua)Paco Ruggiero, chi è?/ "Faccio musica da quando avevo 5 anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA