Peppe Di Napoli, chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi 2024/ Pescivendolo napoletano…

Peppe Di Napoli, chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi 2024

Non solo concorrenti vip, ma anche naufraghi nip per l’Isola dei Famosi 2024 tra i quali spicca anche quello di Peppe Di Napoli che, sicuramente, rappresenta il nome a sorpresa del reality di canale 5 che punta a conquistare l’affetto del pubblico. Per farlo ha scelto un naufrago anche tra i tiktoker napoletani puntando su Peppe Di Napoli che, con la sua Pescheria di Napoli, può già contare su un seguito di 200mila followers su Instagram, 300mila followers su Tik tok e un format televisivo dal titolo “Do you like pesce?” per Discovery+. Sui socia, tuttavia, Peppe Di Napoli è diventato un vero e proprio personaggio.

I suoi video in cui presenta la merce quotidiana composta da aragoste, cozze e vongole, conquistano migliaia di visualizzazioni. I suoi contenuti social sono diventati virali soprattutto per il suo modo di presentare il pesce: è solito, infatti, prendere tra le mani i vari prodotti ed urlare.

Peppe Di Napoli: ecco perché già conosciuto

Peppe Di Napoli è pronto a portare il suo entusiasmo sull’Isola dei Famosi 2024, ma anche la sua esperienza con i pesci. Prima di diventare un concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, tuttavia, Peppe Di Napoli è apparso anche in una puntata di Pomeriggio 5 quando a condurlo era ancora Barbara D’Urso.

Lo scorso anno, infatti, è intervenuto a Pomeriggio 5 come “pescivendolo indignato” dopo la lite tra Alessandro Cecchi Paone e Nathalie Caldonazzo durante la quale il giornalista aveva dato della pescivendola urlatrice alla showgirl. Peppe, dunque, ha deciso di tuffarsi in una nuova esperienza: oltre a vendere il pesce, sarà in grado di pescarlo durante la permanenza in Honduras?











