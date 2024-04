Peppe Di Napoli: “Ecco la verità sul mio ritiro dall’Isola dei famosi 2024″/ Silenzio rotto a Verissimo

Isola dei famosi 2024, Peppe Di Napoli a Verissimo: “Ecco perché ho abbandonato il reality

Dopo aver abbandonato l’Isola dei famosi 2024, Peppe Di Napoli è stato ospite nella puntata di oggi di Verissimo per rivelare perché si è ritirato. La lontananza dalla sua famiglia è stato il vero motivo dell’abbandono: “Io amo mia moglie e i mie figli ed è difficili stargli lontano. La lontananza mi ha fatto male questa è la verità. La notte non dormivo. Io sono stato un pochettino egoista ad andarmene e lasciare loro a gestire tutto. Sono stato debole non ce l’ho fatto a lasciarli solo.”

Lil Jolie glissa su fidanzato: "Innamorata della vita"/ "Eliminata da Amici 2024? Ecco come ho reagito"

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Peppe Di Napoli ha smentito che il motivo del suo abbandono sia stato un infortunio: “Sull’Isola è successo che sono caduto e mi sono fatto l’anca, ma il problema principale è stato la lontananza degli affetti.” Insomma, il pescivendolo e tiktoker si è ritirato dall’Isola dei famosi 2024 per stare vicino alla moglie Brunella ed ai figli Aurora e Alessandro. Sul suo ritorno a casa ha infatti confessato: “Lei si è messa a piangere ed ho pianto sempre di più. Quando la guardo per me è sempre il primo giorno. Il segreto è guardarla pure quando dorme.”

Peppe Di Napoli, perché si è ritirato dall’Isola dei famosi/ "Riecco casa mia", nostalgia o problemi fisici?

Verissimo, Peppe Di Napoli e il dramma della malattia della moglie: “Ha avuto un tumore allo stomaco”

Non sono mancati anche i periodi difficili e bui nella vita di Peppe Di Napoli come la malattia della moglie Brunella, un tumore allo stomaco che l’ha colpita negli anni scorsi. È stato proprio lui il primo a notare che c’era qualcosa che non andava ed ha convinto la moglie a farsi controllare da lì dopo esami e accertamenti si è giunti alla grave diagnosi. Per fortuna, grazie soprattutto alla tempestività delle cure tutto è andato per il meglio: “Oggi sta bene ringraziando il Dio per il problema che ha avuto. Sta bene ma ogni sei mesi facciamo dei controlli specifici.”

Letizia Porcu, chi è l'ex moglie di Federico Fashion Style/ Come si sono conosciuti e perchè si sono lasciati

Infine Peppe Di Napoli, ex naufrago dell’Isola dei famosi 2024 ha concluso la sua intervista a Verissimo rivelando che due anni fa hanno piazzato una bomba nella sua pescheria: “Io penso che quando ti succede una cosa del genere non ti devi spaventare perché più ti spaventi più sei debole.” E per questo ha continuato a testa alta il suo lavoro sostenuto dalla famiglia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA