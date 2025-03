Peppe Iodice, nato a Napoli nel 1970, ha cominciato molto preso a recitare, ottenendo notorietà con Zelig Off, Quelli che il Calcio, Made in Sud, Colorado e altri programmi comici. La sua carriera è cominciata molto presto: “Mi hanno iscritto a una scuola di teatro perché ero il simpatico del gruppo, della comitiva” ha rivelato qualche tempo fa l’attore. Raccontandosi a “Ciao Maschio”, Peppe Iodice ha spiegato di essere molto malinconico e ansioso, anche nella vita di tutti i giorni, nonché ipocondriaco. Una personalità che si stacca, dunque, da quelle di tanti suoi colleghi nel mondo dello spettacolo, e che lo rende unico. Tornando invece alla carriera, dopo il teatro, è arrivata la televisione, che come spiega Peppe Iodice è arrivata tardi: “Ora mi riconoscono in strada, è bellissimo”, ha rivelato. Ma cosa sappiamo, invece, della vita privata di Peppe Iodice?

Come rivelato dal comico napoletano, il papà avrebbe voluto che si laureasse ma lui dopo 13 esami ha lasciato l’università per dedicarsi al mondo della comicità. Dal punto di vista sentimentale, invece, Peppe Iodice è legato ad una donna dai primi anni Duemila. Si tratta di Elisa Caruso, sua moglie: i due hanno avuto anche, Sofia e Gloria. Peppe Iodice non parla molto spesso della sua famiglia.

Dall’amore tra Peppe Iodice e la moglie Elisa sono nate due splendide bambine: nel 2011 è venuta al mondo la loro primogenita, Sofia, mentre nel 2014 è nata la seconda figlia, Gloria. L’attore comico tende però a difendere la sua privacy: non sono molte infatti le foto che posta in compagnia delle due figlie, Sofia e Gloria, e della moglie Elisa Caruso. Sui social di Peppe Iodice si vedono infatti più che altro contenuti di lavoro mentre per quanto riguarda la sua famiglia, vige la privacy.