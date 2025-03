Peppe Iodice è tra gli ospiti della nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il game show condotto da Stefano De Martino con grandissimo successo di pubblico in prima serata su Rai2. Il comico napoletano sta vivendo un momento di grande magia grazie al successo del suo Peppy Night che è arrivato anche dal vivo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il suo spettacolo è cresciuto nel tempo conquistando sempre di più il pubblico; un “figlio” di cui è fiero ed orgoglioso visto che dalle pagine di Fanpage ha detto: “Il Peppy Night, per come è nato e come si è evoluto, merita tutto questo”. Il programma, trasmesso su Canale 21, è diventato un cult grazie al social e in particolare al canale YouTube spingendo anche la Rai ad interessarsene.

“La Rai era interessata, ma non mi è piaciuta l’idea di esportarlo” – ha detto il comico napoletano che però ha anticipato – “stiamo lavorando a un progetto tutto nuovo”. Intanto il suo Peppy Night arriverà allo Stadio Diego Armando Maradona e proprio il comico ha rivelato in anteprima: “sarà una meravigliosa ‘buffonata”.

Peppe Iodice: spettacoli, moglie e vita privata

Il successo del Peppy Night di Peppe Iodice ha sicuramente permesso al comico napoletano di farsi conoscere dal grande pubblico che si è sempre più interessato ai suoi spettacoli. “Da una televisione locale, il Peppy Night è diventato un caso nazionale” – ha sottolineato il comico napoletano che si è fatto conoscere anche nel programma “Liberi tutti” anche se gli ascolti non l’hanno particolarmente premiato. “Non rimpiango nulla, ma ho capito che se una cosa non fa per me non accetto” – ha detto il comico che in passato ha detto no a L’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria. “Ho ricevuto un’offerta importante, ma ho detto no” – ha detto il comico che è un grandissimo fan di Stasera tutto è possibile. “STEP ha un sapore molto simile al Peppy Night” – ha raccontato dalle pagine di Fanpage tessendo anche le lodi al padrone di casa Stefano De Martino.

“Stefano De Martino? E’ un fuoriclasse. Ci siamo conosciuti a Made in Sud e subito ho capito subito il valore” – ha detto il comico che non ha alcun dubbio sulle qualità artistiche dell’ex ballerino di Amici. Infine parlando della vita privata, Peppe Iodice è sposato con Elisa Caruso da cui ha avuto due splendide figlie: Sofia e Gloria.