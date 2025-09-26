Peppe Quintale è sposato da anni con Nicoletta Biancardi, donna di 51 anni lontana dal mondo della tv. I due vivono nella più totale riservatezza.

Peppe Quintale sarà uno dei concorrenti della trasmissione Rai Tale e Quale Show, programma che vede protagonisti diversi ospiti sotto la conduzione di Carlo Conti e programma che andrà in scena venerdi 26 Settembre 2025. La carriera di Peppe Quintale ha vissuto alti e bassi e negli anni l’uomo ha avuto un merito ben preciso.

Nel corso della sua vita Peppe Quintale è riuscito a tenere ben separata la vita lavorativa da quella privata e l’uomo è stato davvero molto riservato tanto che negli anni a dire il vero nessuno è riuscito a comprendere se Peppe fosse sposato o meno. La donna della vita di Beppe Quintale resta comunque Nicoletta Biancardi, almeno da quello che si apprende sui social.

Tramite un bel post sui social sappiamo che Nicoletta Biancardi ha 51 anni ed in occasione della sua festa l’uomo gli ha dedicato un bellissimo post sui propri canali social, facendo uno strappo alla regola rispetto al mantenimento della loro privacy. I due sono molto legati ed anche questo messaggio lo testimonia in maniera piuttosto netta.

Peppe Quintale e la dedica alla moglie Nicoletta Biancardi

Sul suo profilo Instagram Peppe Quintale ha postato il seguente messaggio: “Fossero stati 900 li avresti portati benissimo…Ma 50 li porti alla stragrande Amore mio! Buon compleanno a te... meriti ogni bene per la donna che sei e per quanto amore mi dai… Tuo Peppe”, chiude cosi il bel e romantico messaggio l’uomo. Uno dei rari post dove parla di vita privata mentre sui social è quasi sempre un post per il lavoro.

Peppe e Nicoletta hanno un figlio e l’uomo non ha mai parlato apertamente della sua famiglia e lo ha fatto solo per parlare pubblicamente della sua malattia, il Retinoblastoma, un tumore agli occhi che colpisce i bambini e che può risultare molto pericoloso. L’uomo però più volte ha rassicurato riguardo le condizioni del figlio.

Peppe Quintale ha infatti sottolineato suo figlio ha solo sfiorato questa malattia fortunatamente e che non ha un tumore. Nonostante ciò Peppe è molto attivo nella ricerca e diversi anni fa ha fondato Asroo, l’Associazione Scientifica per il Retinoblastoma e l’Oncologia Oculare.