Peppe Quintale, ospite di Ciao Maschio, si lascia andare ad una confessione choc svelando di aver pensato al suicidio.

Peppe Quintale, reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show 2025, nel salotto di Ciao Maschio, nel corso della puntata in onda oggi, 8 novembre 2025, si lascia andare ad un racconto toccante svelando i dettagli del suo periodo più buio. L’artista risponde senza filtri alle domande di Nunzia De Girolamo tornando indietro nel tempo quando decise di dare una svolta alla propria vita facendo un investimento in Normandia. Sembrava un nuovo inizio per Peppe Quintale che, poi, a causa della pandemia, si ritrovò a veder tutto crollato intorno a lui.

Un momento difficile per il conduttore che, poi racconta a Nunzia De Girolamo con la voce rotta dall’emozione, pensò anche al suicidio. A dargli la forza di reagire e di lottare per ricostruire la sua vita e quello che era crollato fu l’amore per il figlio. Per lui, infatti, Peppe Quintale si è rialzato prendendo nuovamente in mano la vita personale e professionale.

Peppe Quintale: il racconto del momento più buio della sua vita

Peppe Quintale non nasconde nulla ma si racconta totalmente svelando anche i momento del giorno in cui si ritrovò in collina. Da solo, pensò a quanto era accaduto e, per un momento, pensò che l’unica soluzione fosse quella di addormentarsi e lasciarsi andare. Alla domanda diretta di Nunzia De Girolamo che gli chiede se, in quel momento, aveva pensato al suicidio, Quintale risponde di aver pensato “di lasciarmi andare”.

Poi il pensiero del figlio, l’amore per lui ha cambiato le cose ma, ancora oggi, “se ci penso piango”, ammette il conduttore. Nel corso dell’intervista, poi, Quintale affronta anche il tema della malattia del figlio a cui, a 5 anni, fu diagnosticato un retinoblastoma, un tumore all’occhio. Fortunatamente non era tumore ma una malattia rara. Durante quel periodo, accompagnando il figlio a sottoporsi ad esami e controlli vari, vedeva tanti bambini che non c’erano più e “capisci che la vita è un miracolo”, conclude.

