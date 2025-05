La sua ironia è parte della storia televisiva; si è affermato come attore, comico e conduttore mostrando al mondo dello spettacolo tanti volti del suo talento. Oggi, Peppe Quintale, può raccontare un cambiamento che non riguarda solo la sua professione ma proprio la sua quotidianità, la sua vita. “Avevo capito di aver toccato il fondo”, ha raccontato, sottolineando ulteriormente la scintilla che lo ha portato a seguire poi un percorso culminato con la perdita di 40 kg in un solo anno.

Peppe Quintale – ospite a La Volta Buona – ha raccontato nello specifico la sua vittoria personale partendo proprio dalla miccia che ha innescato la voglia di cambiamento. “La forza di volontà la metti in gioco solo quando la testa sta bene. Quando ho superato dei problemi nel 2019 ho deciso di prendermi cura di me, è un percorso che devi fare internamente”.

Peppe Quintale a La Volta Buona: “I 40 kg persi? Tutto è partito dall’ultimo dolce in Francia , ero con mia moglie…”

Dopo aver metabolizzato l’idea di prendersi cura di sé, Peppe Quintale – come raccontato a La Volta Buona – ha compiuto un gesto simbolico mentre si trovava in Francia con sua moglie Nicoletta. L’attore rientrava proprio, come spiegato, dopo aver posto fine a delle problematiche che si ricollegano appunto a quanto raccontato inizialmente. “Tornavo dalla Francia dopo aver risolto alcuni problemi, mi sono fermato in una pasticceria con la mia compagna e ho preso il mio dolce preferito. Finito di mangiare, con piena soddisfazione, ho detto: ‘Nicoletta, da domani basta!’. Il comico ha poi aggiunto con la sua classica ironia: “Cosa mangiavo? Mi ha salvato la zucca!”.