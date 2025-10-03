Peppe Quintale imita Achille Lauro a Tale e Quale Show: dopo la prova nella prima puntata con Elvis Prasley, ecco un'altra sfida

Un’esibizione non semplice per Peppe Quintale nella prima puntata di Tale e Quale Show. L’attore e comico è stato chiamato a interpretare Elvis Presley: una prova non facile che però l’artista di Napoli ha condotto egregiamente. L’attore si è infatti posizionato al quinto posto, non raggiungendo dunque il podio ma non sfigurando neppure in quella che era una prova non semplice, anzi, tutt’altro. E se la giuria ha apprezzato ma senza eccedere con i voti, il pubblico da casa sembra invece essere rimasto davvero stupito dalla prova di Elvis.

“Superlativo! Che voce” si legge in un commento. E ancora: “Una delle migliori imitazioni di Elvis”, ma anche “Beppe io non avevo dubbi, sei un bravissimo attore e cantante”. Fioccano, poi, i “bravissimo”. Insomma, l’esibizione di Peppe Quintale sembra essere piaciuta molto e il modesto quinto posto, comunque, non è affatto male vista la difficoltà della prova. Questa sera, invece, Peppe Quintale imita Achille Lauro.

Peppe Quintale imita Achille Lauro: prova non semplice

In questa seconda puntata di questa sera, invece, Peppe Quintale imita Achille Lauro. Un’esibizione dunque totalmente differente da quella della prima puntata, ma comunque di alto livello e per nulla scontata. La prova, infatti, potrebbe sembrare più semplice rispetto a quella che è stata assegnata all’attore venerdì scorso, ma non lo è: Achille, infatti, ha una voce particolare e replicarla fedelmente non sarà una passeggiata, ma Peppe è pronto a stupire anche oggi, nella speranza di ripetere la buona prestazione di venerdì scorso e perché no, magari di fare anche meglio.