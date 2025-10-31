A Tale e Quale Show 2025 stasera Peppe Quintale dovrà imitare Barry Gibb dei Bee Gees: riuscirà a imporsi nella classifica generale?

Tutti i concorrenti tornano in pista a Tale e Quale Show 2025 per mostrare quello che sono riusciti a fare con i professionisti e i coach che compongono quella macchina condotta da Carlo Conti, che ha sempre voluto riportare il varietà al venerdì sera su Rai1 e dove dà un solo consiglio ai suoi concorrenti: quello di divertirsi.

Gianni Ippoliti imita Peppino Di Capri a Tale e Quale Show 2025/ Sarà un’imitazione nelle sue corde?

E Peppe Quintale si sta divertendo a imitare sempre personaggi diversi l’uno dall’altro: basti pensare che ha impressionato tutti quanti con Tony Hadley per poi non essere così a fuoco con Jovanotti, e infatti ora è alla ricerca di riscatto con un’imitazione non facile come quella di Barry Gibb, l’unico membro ancora vivente dei Bee Gees.

Boy George, chi è il cantante icona degli anni ‘80/ Problemi con la droga, condanna a 15 mesi di carcere

Peppe Quintale tra la passione per la musica e la lotta con l’alimentazione

Stasera, quindi, un nuovo appuntamento con Tale e Quale Show 2025 dove anche Peppe Quintale avrà modo di scendere in pista. Già, ma per imitare chi? L’unico membro ancora vivente del gruppo musicale che ha venduto centinaia di milioni di dischi in tutto il mondo: Barry Gibb dei Bee Gees. Riuscirà a imporsi nella classifica oppure no?

Oltre alla passione per la musica, però, il concorrente ha avuto modo di racontare della sua lotta con l’alimentazione: infatti era ingrassato a dismisura fino a quando non ha deciso di cambiare vita mettendosi a dieta, arrivando a perdere 40kg. Ha confessato che lo si può fare solo seguendo un nutrizionista e avendo una spiccata forza di volontà.

Barry Gibb, chi è l’unico membro vivente dei Bee Gees/ Vita privata e successo nella musica