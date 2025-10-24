Peppe Quintale diventa Jovanotti a Tale e Quale Show dopo l'imitazione di Tony Hadley: settimana scorsa ha vinto con merito

Torna in pista a Tale e Quale Show Peppe Quintale, il noto artista e volto Rai sarà impegnato nell’imitazione di Jovanotti. Si ripartirà dal trionfo di settimana scorsa, quando Peppe Quintale ha impersonato un perfetto Tony Hadley, che gli ha permesso di ottenere la prima vittoria in questa edizione del programma condotto da Carlo Conti. Una prestazione che ha convinto tutti, dalla giuria al pubblico, vedremo se riuscirà a ripetersi in occasione della nuova puntata, dove sarà chiamato a calarsi nei panni di Jovanotti, uno degli artisti italiani più amati e che più volte è stato imitato nel programma di Rai1. Basterà la versione di Peppe Quintale per aggiudicarsi un’altra puntata o finire comunque in cima alla classifica?

I commenti e i giudizi di settimana scorsa sono stati sufficienti per Peppe Quintale per aggiudicarsi la serata e una grande soddisfazione, per lui che da anni rincorreva un posto nel cast di Tale e Quale Show e che quest’anno finalmente è riuscito a entrare nel cast del programma di Rai1. “Ha interpretato Tony Hadley che abbiamo visto altre volte nel programma e lo ha fatto in maniera divina” si legge tra alcuni dei commenti circolati sui social.

Peppe Quintale può vincere ancora a Tale e Quale Show?

Nei mesi scorsi Peppe Quintale ha raccontato la sua battaglia con l’alimentazione, era ingrassato e ha confessato di aver sofferto di disturbi alimentari, poi risolti con una dieta che non è stato affatto semplice da seguire, in particolare nelle battute iniziali del programma:

“Ho associato alimentazione ad attività fisica costante. I primi tre mesi sono stati durissimi. E modulato i pasti in base alle giornate. All’inizio mi sono concesso delle fette biscottate e del pane integrale. Poi ho aggiunto della pasta e la pizza una volta a settimana” le parole dell’artista che abbiamo visto recitare anche nel film Tifosi al fianco di Nino D’Angelo e Diego Armando Maradona.

