Peppe Quintale pronto ad indossare i panni di Patrick Hernandez a Tale e quale show 2025: a caccia di riscatto dopo il flop con Achille Lauro

Peppe Quintale a caccia di riscatto a Tale e quale show 2025. Dopo la balbettante performance della settimana scorsa, con Achille Lauro, questa sera venerdì 10 ottobre è chiamato ad imitare Patrick Hernandez. Una missione non certo facile per il comico, conduttore televisivo, attore e direttore artistico partenopeo, pronto a tutto per risalire la classifica. La situazione non è delle migliori per il concorrente, almeno dopo le prime due settimane di lavoro a Tale e quale show, dove non è ancora riuscito a spiccare.

Sul palco è apparso un po’ ingessato e macchinoso, non troppo calato nella parte. I fan di Achille Lauro, poi, insorgono dopo l’ultima esibizione che molti hanno trovato poco somigliante. Eppure in studio non sono mancati gli applausi per Peppe Quintale, premiato almeno per l’impegno profuso nella settimana di lavoro.

Peppe Quintale indossa i panni di Patrick Hernandez a Tale e quale show: le critiche non lo scalfiscono

Al di là delle classifiche e dei punteggi, Peppe Quintale è già contento e soddisfatto della sua partecipazione a Tale e quale Show 2025. Negli ultimi anni infatti il comico e attore napoletano ha vissuto periodi non semplicissimi, a causa di disturbi alimentari e proposte lavorative non soddisfacenti. “Mi sono ritrovato grasso senza accorgermene”, ha rivelato in una intervista al Corriere della Sera, sottolineando anche l’impegno per la perdita di quasi quaranta chili, senza uso di farmaci.

Insomma, dopo tutti questi problemi, la classifica di Tale e quale show non è tra le priorità di Peppe Quintale. Ma siamo certi farà del suo meglio per conquistare pubblico e giuria con l’imitazione di Patrick Hernandez. Appuntamento fissato per questa sera, venerdì 10 ottobre, in prima serata su Raiuno.