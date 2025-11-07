Peppe Quintale imita Tom Jones: buona l'esibizione nell'ultima puntata anche se la classifica generale non sorride in maniera eccessiva

Questa sera, per l’ultima puntata di Tale e Quale Show, Peppe Quintale imita Tom Jones. Una prova non semplice per l’attore, che sarà chiamato a confermarsi dopo quanto di buono fatto vedere nella puntata precedente. In semifinale, infatti, Peppe è riuscito a raggiungere il quarto posto con 47 punti, alle spalle solo di Antonella Fiordalisi, Le Donatella e Insinna & Cirilli e Samuele Cavallo, arrivati primi ex equo. Peppe Quintale per l’occasione ha interpretato Barry Gibb con la splendida “Stayin’ Alive”, un brano che ha fatto la storia della musica.

Come abbiamo detto, dunque, con quell’esibizione Peppe è riuscito ad arrivare quarto e oggi proverà a ripetersi nei panni di Tom Jones. Quest’ultimo, ricordiamo, è un cantante britannico, icona della musica, che ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Una prova non semplice per Peppe Quintale, che si troverà di fronte a un artista

Peppe Quintale imita Tom Jones: una prova non facile

Peppe Quintale è atteso da una prova non semplice e Tale e Quale Show. Il concorrente dovrà esibirsi nei panni del cantante britannico e cercare di confermarsi dopo l’esibizione dello scorso sabato. A proposito, come dicevamo, nei panni di Barry Gibb Peppe è piaciuto molto. Questi alcuni commenti: “Molto somigliante sia nella voce che nell’immagine”. E ancora: “Bravissimo e somiglianza impressionante”. E proseguendo: “Impressionante la somiglianza ovviamente dovuta al trucco, ma complimenti a lui. Davvero bravo”.

In particolar modo è stato apprezzato il lavoro dei truccatori: “Trucco perfetto, a tratti voce beccata ma nel complesso ha stonato, anche se non era facile”. Nella classifica generale, Peppe Quintale occupa il settimo posto con 260 punti. Dunque, sicuramente non vincerà il programma ma porterà ugualmente a casa un’esperienza splendida che ricorderà per tutta la vita come una delle migliori. Proprio per questo, vuole concluderla degnamente questa sera.