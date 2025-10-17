Peppe Quintale imita Tony Hadley oggi, nella quarta puntata di Tale e Quale Show: il comico e attore è chiamato a risalire la classifica

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show, Peppe Quintale imita Tony Hadley. L’attore e comico ha cominciato questa nuova avventura nel programma di Carlo Conti con l’intento di divertirsi e mostrare chi è, e non stanno mancando le soddisfazioni, anche se a livello di classifica, Peppe sta pagando un po’ dei punteggi bassi e i voti dati dalla giuria. Nell’ultima puntata, la terza, Peppe Quintale ha imitato Patrick Hernandez in “Born to be alive”, ottenendo 33 punti. Una prova che non ha convinto a pieno la giuria e il pubblico anche se i social hanno apprezzato la prova di Peppe Quintale. Qui alcuni commenti: “Esibizione fantastica… Bravissimo” scrive un utente. E ancora: “Bravo, decisamente meglio della performance della scorsa settimana”.

Le Donatella imitano Paola e Chiara a Tale e Quale Show/ In cerca di riscatto dopo l’ultima esibizione?

E c’è chi è andato anche oltre: “Bravissimo! Una delle migliori esibizioni di sempre. Dove non è stato tale e quale ha saputo sopperire con una personalità piacevole e ha reso potente questa esibizione ahimè troppo sottovalutata dai più”. Insomma, l’esibizione di Peppe Quintale e Tale e Quale Show ha lasciato a bocca aperta il pubblico da casa nonostante a livello di punti, l’attore non abbia raccolto quanto avrebbe sperato.

Tony Hadley, chi è: il successo con gli Spandau Ballet/ Cinque figli con due mogli diverse

Peppe Quintale imita Tony Hadley: nuova prova a Tale e Quale Show

Peppe Quintale ha ottenuto il terzultimo posto nella terza puntata di Tale e Quale Show. Nella prima era riuscito a classificarsi quinto, mentre nella seconda non era andato oltre l’ottavo posto nei panni di Achille Lauro, in un’esibizione che non aveva convinto per niente. Nella terza, come abbiamo visto, è arrivato il terzultimo posto. Oggi, per la quarta puntata, Peppe Quintale imita Tony Hadley.