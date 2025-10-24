Peppe Quintale, la malattia del figlio e la trasformazione fisica, il comico era arrivato a pesare 126 chili.

Dopo una lunga assenza Peppe Quintale è da poco tornato in televisione, sta partecipando all’attuale edizione di Tale e Quale Show, dove sta dimostrando un notevole talento. Stasera su Rai Uno in prima serata andrà in onda la quinta puntata del noto talent show, il noto comico con la sua esibizione riuscirà di nuovo a stupire tutti? La sua carriera è iniziata in radio nel 1992 al fianco di Baldini e Fiorello nel programma W Radio DJ, l’anno dopo è approdato sul piccolo schermo a Miss Italia nei panni di inviato esterno. Da quel momento si è fatto sempre più spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione, nei panni di comico ha partecipato a diversi programmi come Sarà Vero, Arriba!!! Arriba!!!, Luna Park e altri ancora.

Lucilla Masucci, aggredita inviata Vita in diretta/ Cellulare scagliato durante processo Ruben Andreoli

Peppe Quintale è approdato a Mediaset nel 1997 e ha preso parte a Le Iene, Super Estate e Caccia alla frase. Negli anni ha continuato a dividersi tra Rai e Mediaset prendendo parte a diversi programmi come Quelli che il calcio, Stranamore, Uno di tre e altri ancora. In passato ha fatto anche parte del cast dell’Isola dei famosi e ha partecipato a The Voice Senior nel 2023. Nel 2019 il suo telefono non squillava quasi più e decise di dedicarsi ad altro, infatti si trasferì in Normandia per allevare cavalli. Il comico trasformò in professione una sua grande passione ma dopo aver comprato animali e proprietà il suo investimento è fallito a causa della pandemia. A causa del Covid è stato costretto a svendere tutto e in quel periodo ha dovuto fare i conti con la depressione.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, altro che crisi/ Regalo da sogno per sugellare l'amore

Peppe Quintale, la malattia del figlio e la trasformazione fisica: pesava 126 chili

Durante il lockdown il noto comico prese molto peso a causa dei problemi riscontrati nella sua sfera professionale. A causa del forte stress e della sofferenza continuava ad ingrassare senza rendersene conto, arrivò a pesare 126 chili e col tempo si è reso conto che si trattava di un disturbo alimentare. In una passata intervista ha fatto sapere che il cibo all’inizio era per lui un rifugio, poi però divenne un’ossessione. Nei mesi scorsi a Le Iene durante il suo monologo ha detto che solo chi è grasso può capire cosa si prova, in molti lo guardavano con disprezzo ipocrita.

Carmen Di Pietro, chi sono i suoi ex famosi? Da Paternostro a Iannoni e Maradona/ A Stallone disse di no

Durante un viaggio con la moglie si è reso conto che doveva intervenire, da quel momento si è messo a dieta e ha perso 40 chili. Per quanto riguarda la sua sfera privata Peppe Quintale è sempre stato molto riservato. Da molti anni è sposato con Nicoletta Biancardi e dal loro amore è nato il figlio Giacomo. Quest’ultimo ha fatto i conti con una grave malattia quando era molto piccolo, una rara patologia agli occhi, all’inizio temevano che fosse un tumore infantile dell’occhio.