Dimagrimento immediato per Peppe Quintale, che ora appare irriconoscibile. Per arrivare a questo peso forma, ci ha messo solo un anno.

Peppe Quintale si è detto prontissimo a tornare in tv, dato che nel mese di settembre farà parte del cast di Tale e Quale Show, il talent di Rai 1 condotto ogni anno da Carlo Conti. Questi ultimi anni sono stati molto difficili per l’attore napoletano, dato che ha sofferto di un disturbo alimentare ed è arrivato a pesare 126 chili. A parlarne è stato proprio lui nel corso di un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera.

Peppe Quintale e il suo disturbo alimentare

Il comico ha confessato di aver perso poco più di 40 chili di un anno, e di essere quindi passato da 126 a un peso che oscilla tra gli 84 e gli 86. “Mi sono ritrovato grasso senza accorgermene” – ha detto lui – “In parte non me ne curavo, in parte fingevo di accettarmi. Ho capito che ero in pieno disturbo alimentare“. Questo periodo complicato è nato da una situazione di stallo lavorativa, dato che dal 2019 sono arrivate per Quintale sempre meno proposte. Per questo motivo ha deciso di mollare tutto e di trasferirsi in Normandia per lavorare come allevatore di cavalli. L’avvento del Covid ha portato però diverse conseguenze, e il cibo era quindi diventando in primis un rifugio e poi un’ossessione.

“Ho imbarcato chili e subito umiliazioni” – ha continuato – “Arrivai a indossare una taglia 58, mi ero imposto di accettarmi“. Un momento difficile, quello vissuto da Peppe Quintale, e che per fortuna sembra ora essere superato alla grande.

Come ha fatto a perdere 40 chili in un anno

Quintale ha ad un certo punto capito che avrebbe dovuto iniziare un vero e proprio percorso di dimagrimento. Ha quindi “fatto pace con la testa” e ha preso una decisione definitiva, cioè quella di perdere peso. Lui stesso ha confessato di non aver fatto uso di farmaci ma di aver cambiato radicalmente il suo stile di vita. “Ho associato alimentazione ad attività fisica costante. I primi tre mesi sono stati durissimi” – ha raccontato – “E modulato i pasti in base alle giornate“. All’inizio ha ridotto le dose di grassi e carboidrati, senza privarsene, e unendoli alle verdure.

In primis ha mangiato fette biscottate e pane integrale, e dopo ha aggiunto la pasta. “Dal quarto mese la pizza, una volta a settimana“, ha infine concluso il comico napoletano. Quintale è quindi ora pronto per questa nuova esperienza televisiva: Carlo Conti gli ha infatti proposto di entrare nella squadra di Tale e Quale Show e di lanciarsi in questa avventura.