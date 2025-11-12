Peppe Quintale, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato il suo approccio per ovviare ai kg in più: “Ho imparato a volermi bene”.

Come ogni mercoledì il salotto de La Volta Buona concentra l’attenzione sulle diete e regimi alimentari più in voga, il tutto impreziosito dal racconto di persone comuni e volti noti del mondo dello spettacolo. Partecipa al dibattito anche Peppe Quintale, reduce dal percorso a Tale e Quale Show 2025 ma soprattutto da una percorso personale durato circa un anno al fine di ovviare ai kg in più.

Come raccontato anche in altre circostanze, Peppe Quintale aveva raggiunto un peso di circa 130 kg; in quel frangente di tempo non comprendeva i rischi, finchè non è scattata quella scintilla che lo ha spinto a prendersi cura di sé con maggiore attenzione. L’attore ha cambiato il suo regime alimentare, basandosi anche sulle sue conoscenze: “Ho fatto tutto da solo, essendo laureato in scienze motorie si tratta di cose che comunque ho studiato e approfondito”. Prima di raggiungere il suo obiettivo ha però confessato di aver dovuto lavorare principalmente su sé stesso.

Peppe Quintale a La Volta Buona: “Le cose sane costano troppo, non è possibile!”

“C’è stato un momento in cui mi sono voluto bene; ho fatto uno switch mentale e con un anno di sacrifici ci sono riuscito”, queste le parole di Peppe Quintale nel merito delle ragioni che lo hanno spinto a rimediare ai kg in più. “Era un discorso di pigrizia, la dieta implica una privazione; quando hai già qualcosa per la testa non riesci. Il focus è stato quindi su me stesso, per il mio bene sono entrato in un’ottica mentale dedicata alla voglia di stare meglio”. L’attore – reduce da Tale e Quale Show 2025 – ha poi confermato a La Volta Buona un retroscena relativo proprio alla sua esperienza nello show di Carlo Conti. Per tenersi in forma, Peppe Quintale ha infatti trovato un particolare modo per svolgere della sana attività fisica tra una diretta e l’altra: “Casa a 2 km dagli studi per andare tutti i giorni a piedi? E’ vero, considerando le 5 ore seduto al trucco facevo sempre il tragitto a piedi anche la sera a fine diretta”. In conclusione si è messo in evidenza anche per un appello alle istituzioni degno di nota: “Le cose sane costano troppo! Non è possibile, il cibo spazzatura invece non costa niente…”.