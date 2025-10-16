Peppermint - L'angelo della vendetta è una sorta di versione femminile di Taken, dove questa volta la vendetta la cerca Jennifer Garner

Peppermint – L’angelo della vendetta, film su Italia 1 diretto da Pierre Morel

Peppermint – L’angelo della vendetta è un film statunitense del 2018 di genere thriller e azione, in programmazione alle 21.20 di giovedì 16 ottobre 2025, su Italia 1. La pellicola è diretta da Pierre Morel, con protagonista principale l’attrice Jennifer Garner.

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Chad St. John, mentre la fotografia è di David Lanzenberg e le musiche di Simon Franglen. Jennifer Garner interpreta il personaggio di Riley North, e John Gallagher Jr. presta il volto al detective Stan Carmichael. L’altro detective, Moises Beltran, è interpretato da John Ortiz, mentre il personaggio di Diego Garcia è interpretato da Juan Pablo Raba.

L’agente Lisa Inman e Salazar, hanno il volto rispettivamente di Annie Ilonzeh e Richard Cabral. Cortez è interpretato da Ian Casselberry e l’agente Barker da Method Man. Il personaggio di Sam è Tyson Ritter e Pell James interpreta Peg. Chris e Carly North sono rispettivamente Jeff Hephner e Cailey Fleming, mentre a dare vita al personaggio di Mickey è Chris Johnson. Il giudice James Stevens è interpretato da Jeff Harlan ed altri personaggi sono Robert Henderson, che ha il volto di Michael Mosley, Maria, interpretata da Kyla Drew, Jose, interpretato da Gustavo Quiroz e Ortega, che è Michael Reventar.

La trama del film Peppermint – L’angelo della vendetta: una rivalsa sostenuta dalla gente

Peppermint – L’angelo della vendetta segue le vicende di Riley, una donna che è sposata con Chris. I due hanno una figlia di 10 anni, Carly e lei ed il padre vengono uccisi da un bandito, Diego Garcia, che è un boss della malavita. La donna riconosce gli assassini di marito e figlia, ma il giudice del processo, che Garcia aveva corrotto segretamente, lo fa chiudere molto velocemente, con la motivazione della mancanza di prove.

Riley a questo punto prende la decisione di “farsi giustizia da sola” e si prepara a uccidere tutti quelli che hanno preso parte all’omicidio del marito e della figlia causando coloro la rovina della sua vita. Per questo una volta terminato il processo sparisce. Il suo ritorno avviene cinque anni dopo la vicenda e questa volta Riley è armata fino ai denti. Comincia a prendersi cura di tutte le persone che sono state responsabili dello sterminio dei suoi familiari e li uccide uno alla volta.

L’FBI, insospettita, cerca di rintracciarla, ma lei ha preparato tutto il piano di vendetta con molta cura ed attenzione e non ha intenzione di fermarsi senza aver portato a termine la sua missione, quella di uccidere con le sue mani il maggiore responsabile, Garcia. La donna ha un sostanziale aiuto anche dai cittadini che la vedono come un angelo della giustizia e una vera e propria eroina e mentono agli agenti più volte dicendo di non averla vista, riuscendo così a far completare l’opera di vendetta e spazzare per sempre la criminalità che si trovava nelle loro vite.