Peppermint: L’angelo della vendetta, Italia 1/ Una splendida Jennifer Garner

Peppermint: L’angelo della vendetta, film su Italia 1 diretto da Pierre Morrel

Peppermint: L’angelo della vendetta è un film che Italia 1 trasmette oggi, venerdì 22 ottobre, a partire dalle 21.20. Il thriller d’azione è uscito nelle sale il 21 marzo 2019 ed è distribuito dalla Universal Pictures e Lucky Red in associazione con 3 Marys Entertainment. Pierre Morrel ha diretto Jennifer Garner avvicinando il personaggio quasi a Lara Croft. In 19 anni di carriera il regista ha guidato le riprese di 10 film e 2 serie tv. Tra i suoi lavori più recenti ricordiamo: Blacksmith, The Gunman, From Paris with Love.

Tra le serie televisive vanno ricordate: The night shift e Zero hour. La protagonista principale è Jennifer Garner, in 25 anni di carriera ha già interpretato 30 film e 1 serie tv. Solo nel 2021 ha al suo attivo tre pellicole: Family leave, The Adam Project e Yes Day. Richard Cabral è l’attore maschile, in 5 anni di carriera ha confezionato 4 film e 3 serie tv. La sua più recente pellicola è del 2018 dal titolo Breaking in: La rivalsa di una madre, nello stesso anno ha rivestito il ruolo di attore nella serie televisiva Into the dark.

Peppermint: L’angelo della vendetta, la trama del film

Peppermint: L’angelo della vendetta racconta la storia di Riley North, interpretata da Jennifer Garner, una giovane donna che dopo aver visto morire davanti ai suoi occhi il marito e la figlia Carly, uccisi a sangue freddo dagli scagnozzi di Diego Garcia, impersonato da Juan Pablo Raba, decide di fare della vendetta il suo unico scopo di vita. Essendo l’unica testimone dei fatti, la donna ripone tutte le sue speranze nella giustizia per sbattere in galera il narco trafficante, ma il giudice James Stevens, in comunella con il cartello, ostacola la donna a fare luce sull’accaduto a discapito dei suoi familiari. Trascorrono cinque anni e accade un qualcosa che fa riaccendere la speranza a Jennifer.

A due detective, Moises Beltran e Stan Carmichael gli viene dato il compito di indagare su un caso di omicidio. Si tratta di tre gangster implicati nel caso North e rimessi in libertà dopo la sentenza del giudice James Stevens. I due agenti sospettano che a eliminare quegli uomini sia stata Riley North, nonostante siano consapevoli della rabbia che nutre la donna, non possono permetterle di farsi giustizia da sola sotto la loro giurisdizione.

Video, il trailer del film “Peppermint: L’angelo della vendetta”





