Peppermint L’angelo della vendetta/ Su Italia 1 il film con Jennifer Garner

Peppermint L’angelo della vendetta, film di Italia 1 diretto da Pierre Morel

Peppermint L’angelo della vendetta va in onda oggi, 10 ottobre 2022, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2018 da Gary Lucchesi e diretto da Pierre Morel. Per la realizzazione finale è stato importante il contributo di artisti come John Gallagher, Jennifer Garner, Juan Pablo Raba e Ian Casselberry.

Poirot: sfida Poirot/ Su Rete 4 il film con Tom Burke

L’opera nasce da un’idea del celebre Chad St. John, responsabile sia del soggetto che della sceneggiatura. Nonostante uno scetticismo iniziale, la pellicola ottiene un discreto successo confermato dai dati del botteghino nel corso del tempo. Il film ha infatti abbondantemente superato i 45 milioni di dollari di incasso, a fronte dei 25 milioni di dollari utilizzati per la realizzazione.

Jurassic World/ Su Italia 1 il film con Chris Pratt e Vincent D'Onofrio

Peppermint L’angelo della vendetta, la trama del film

La storia di Peppermint L’angelo della vendetta si concentra su un dramma familiare con protagonista una donna di nome Riley. Madre di una piccola bambina di appena dieci anni vede il mondo crollare dopo il duplice omicidio ai danni proprio della piccola e di suo marito di nome Chris. Durante la colluttazione Riley era riuscita a scorgere in maniera abbastanza nitida l’identità degli uomini autori del delitto.

In particolare, era riuscito a riconoscere il noto Diego Garcia, conosciuto nella zona soprattutto per la sua attività criminale organizzata. Nonostante la disperazione si sente sicura di poter presto ottenere la sua vendetta grazie alla testimonianza che è pronta ad offrire in tribunale, senza alcun timore di fare proprio il nome del terribile malavitoso. Succede però qualcosa di inspiegabile; il giorno dell’udienza le cose non sembrano andare proprio nel verso che si aspettava.

Esecuzione al tramonto/ Su Rete 4 il film con John Agar e Randy Stuart

Il giudice scelto per la causa del duplice omicidio era infatti stato corrotto proprio dal killer al fine di non stabilire una sentenza a suo discapito. Nello specifico, l’autorità giudiziaria dopo un breve e superficiale discorso asserisce di non aver ravvisato un numero di prove sufficiente e affidabili al fine di poter portare avanti la causa. In virtù di tali condizioni, opta per la chiusura definitiva del caso gettando ancora una volta la donna nello sconforto.

A questo punto, Riley è assalita da un desiderio di vendetta tale da portarla a stabilire un piano diabolico. Vista l’inefficienza della giustizia, si decide a prendere in mano le redini della situazione e di punire personalmente le persone coinvolte nella distruzione della sua vita.

Per tale scopo, per 5 anni si allontana dalla quotidianità e dai suoi affetti per organizzare il tutto nei minimi dettagli, soprattutto dal punto di vista dell’arsenale necessario per attuare il piano. Nonostante anche l’FBI sia sulle sue tracce e cerchi di fermarla, la donna riuscirà ad eliminare personalmente tutte le persone malvagie che avevano segnato la sua sofferenza, compreso il terribile Garcia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA