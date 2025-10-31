Chi è il cantante Peppino Di Capri? Dai suoi esordi da giovanissimo fino al successo e al Festival di Sanremo: l’amore con la seconda moglie

Classe 1939, Peppino Di Capri è uno dei cantanti italiani più apprezzati per la sua voce, il suo ritmo e il suo modo di vivere per nulla sopra le righe. Da giovanissimo è rimasto folgorato dalla musica anche grazie al nonno, che suonava nella banda, e suo padre che aveva un negozio di dischi e strumenti musicali. Basti pensare che solo a quattro anni già si esibiva suonando davanti le truppe americane che erano sull’isola.

Nel 1958 arriva la svolta per il cantante perché firma il suo primo contratto discografico. Poi una serie di successi che ne hanno costellato una carriera invidiabile. Ha partecipato quindici volte al Festival di Sanremo vincendolo due volte: una volta con ‘Un grande amore e niente più” e poi con ‘Non lo faccio più’. L’ultima volta che si è presentato in gara è stato nel 2005.

Peppino Di Capri e le due storie d’amore con Roberta Stoppa e Giuliana Gagliardi

Non si vive solo di lavoro e di musica perché anche l’amore è molto importante nella vita di ognuno anche di coloro che appartengono al mondo dello spettacolo come Peppino Di Capri, che ha amato moltissimo finendo poi per essere riamato a sua volta. La prima donna importante è stata Roberta Stoppa a cui ha dedicato la famosa canzone omonima, ma è stata la seconda a cambiare in meglio la sua vita.

Giuliana Gagliardi ha sposato il cantante nel 1978. dal matrimonio sono nati due figli ovvero Edoardo e Dario. Peccato che poi la more se la sia presa con la sua falce nel 2019 a causa di una grave malattia. Si è spenta circondata dai suoi cari. Come ha confessato lui stesso sua moglie era il suo punto di riferimento e adorava farle ascoltare i suoi brani nuovi.

