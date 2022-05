Peppino Di Capri, chi è e vita privata/ I grandi successi e la vittoria a Sanremo 1973

Peppino Di Capri, i grandi successi di “Roberta” e “Champagne” e…

Peppino di Capri è un popolare cantante, pianista e attore italiano. Nasce da una famiglia di musicisti: il nonno fu musicista nella banda di Capri e il padre Bernardo, che aveva un negozio di dischi e di strumenti musicali, nel tempo libero suonava il sax, il clarinetto, il violoncello e il contrabbasso in un’orchestra. Si esibisce per la prima volta all’età di quattro anni suonando il pianoforte davanti alle truppe americane di stanza sull’isola natale durante la guerra. Comincia a studiare pianoforte a sei anni e dal 1953 si esibisce con l’amico Ettore Falconieri nei night-club di Capri e Ischia. Tre anni più tardi i due riescono a esibirsi in televisione, nel programma Primo applauso.

Roberta Stoppa, chi è l'ex moglie di Peppino Di Capri/ "Scoprii di essere incinta…"

Il cantante, nel 1959, conosce a Ischia la diciottenne torinese Roberta Stoppa, modella principiante con la quale inizia a convivere. I due si sposano nel 1961. Sul finire degli anni sessanta, però, affrontano un periodo di forte crisi coniugale, che culmina nel 1970 proprio con la nascita del loro primo figlio Igor e con l’inizio di una nuova relazione da parte del cantante con una giovane studentessa napoletana di biologia, Giuliana Gagliardi. Roberta Stoppa e il cantante divorziano e quest’ultimo instaura stabilmente la sua storia con la Gagliardi. I due si sposano nel 1978 e poco dopo hanno due figli: Edoardo, nato nel 1981 e Dario, nato nel 1986. Giuliana Gagliardi è morta il 4 luglio del 2019, all’età di 68 anni, a causa di un male inguaribile.

Giuliana Gagliardi, chi era la moglie di Peppino Di Capri/ "Era amata da tutti…"

Peppino di Capri e la vittoria al Festival di Sanremo nel 1973

Peppino Di Capri ha partecipato a quindici edizioni del Festival di Sanremo vincendo nel 1973 con il brano Un grande amore e niente più e nel 1976 con il brano Non lo faccio più. Ha vinto, nel 1970, l’ultimo Festival di Napoli con il brano Me chiamme ammore. I suoi più grandi successi sono Champagne e Roberta. Nel 2019, infatti, è stato in giro per l’Italia con una tournée e in quell’occasione è riuscito a cambiare le abitudini alimentari. In un’intervista a Domenica In aveva confessato di essere riuscito a perdere 12 kg: “Sono dimagrito, ho perso 10 chili e passa, ho mangiato un po’ meno e ho tolto tutti i dolci”. Sempre nel 2019, il 27 novembre, Peppino Di Capri riceve il premio alla carriera AFI consegnatogli da Maurizio Costanzo.

Giuliana Gagliardi, moglie morta Peppino Di Capri/ Primo incontro, nozze, figli

Il cantautore abita a Napoli, città che ama e non ha mai voluto lasciare. Nel centro di Capri, suo figlio Dario gestisce un B&B, la Casa di Capri, appunto, con molti riferimenti alla carriera dello straordinario artista. Dario è anche attore. l giovane è stato nel cast di numerose fiction italiane: RIS, Distretto di polizia, Squadra antimafia-Palermo oggi, Il tredicesimo apostolo, Il Bosco. Edoardo è invece un chitarrista e lavora all’estero con la sua band, i The Kitsh. Sconosciuta ai media la professione del primogenito di Di Capri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA