Chi è Peppino Di Capri, il grande artista classe 1939 nato sull'isola? Gli esordi fin da bambino: la musica era nel DNA della sua famiglia

Peppino di Capri, chi è: il debutto nella musica nella sua isola natale

Peppino Di Capri, nato appunto a Capri nel 1939, ha cominciato la sua carriera musicale da giovanissimo: il nonno era infatti nella banda musicale dell’isola mentre il papà aveva un negozio di dischi e strumenti musicali. A soli quattro anni Peppino Di Capri si è esibito per la prima volta, suonando davanti alle truppe americane di stanza sull’isola.

Champagne di Peppino di Capri: testo canzone e significato/ Passione e amore proibito

A sei anni ha cominciato a studiare pianoforte con un’insegnante tedesca, esibendosi qualche anno più tardi con l’amico Ettore Falconieri: i due hanno iniziato a suonare nei night club di Capri, ottenendo un buon successo, tanto da arrivare anche in tv nella trasmissione “Primo applauso” condotta da Enzo Tortora.

Igor, Edoardo e Dario, chi sono i figli di Peppino Di Capri/ "Solamente uno ha seguito le mie orme"

La svolta della carriera di Peppino Di Capri è arrivata nel 1958 quando a Ischia è stato notato dal dirigente di una casa discografica milanese. Ha così firmato il suo primo contratto discografico, cambiando anche nome d’arte. Da quel momento sono usciti i primi lavori dell’artista, che ha ottenuto il vero e proprio successo nel 1960.

Proprio in quell’anno, infatti, l’artista si è consacrato con la pubblicazione di vari 45 giri e due album di successo. Anche l’anno dopo Peppino ha avuto straordinario successo, con la rielaborazione della canzone “Parlami d’amore Mariù”.

Peppino Di Capri, chi è: i successi della carriera

Uno dei primi grandi successi di Peppino Di Capri fu la vittoria, nel 1963, del Cantagiro con “Non ti credo”. Al Festival di Napoli ha invece vinto nel 1970 con “Me chiame ammore”.

Roberta Stoppa, prima moglie di Peppino di Capri: perchè ha attaccato ‘Champagne’?/ “Falsità nella fiction”

Per quindici volte, Peppino Di Capri ha preso parte al Festival di Sanremo, vincendo la manifestazione canora più importante d’Italia in due occasioni. Nel 1973 ha infatti vinto con “Un grande amore e niente più” e tre anni più tardi con “Non lo faccio più”. La sua ultima apparizione a Sanremo risale invece al 2005.