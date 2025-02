Peppino Di Capri è uno dei più grandi interpreti della musica partenopea. Nato appunto nella splendida isola campana, nel 1939, l’artista è autore di enormi successi della storia della musica italiana e appunto napoletana. Ha vinto ben due Festival di Sanremo, uno nel 1973 con “Un grande amore e niente più” e un altro nel 1976 con “Non lo faccio più”, oltre ad aver trionfato anche in un Festival della Canzone napoletana nel 1970. Tra i brani che hanno ottenuto più popolarità sicuramente “Champagne” e “St. Tropez twist”. Insomma, nella vita di Peppino Di Capri non sono mancati affatto i successi e le avventure, professionali e non. Peppino Di Capri, infatti, è sempre stato circondato da belle donne ma nel suo cuore ce ne sono state principalmente due: la prima moglie, Roberta Stoppa, e la seconda, Giuliana Gagliardi.

Con Roberta Stoppa, che conobbe quando aveva lui 20 anni e lei 18, cominciò una storia d’amore culminata due anni dopo con il matrimonio. Entrambi erano giovani e bellissimi: lei modella, lui agli inizi della sua carriera vincente. Si sposarono e per diversi anni rimasero soli: sul finire degli anni Sessanta vissero una crisi e lui si avvicinò ad un’altra giovane, Giulia Gagliardi, che poi sposerà più tardi. Tornato però momentaneamente con la moglie, concepì Igor, il suo primo figlio, nato nel 1970.

Peppino Di Capri, chi è: la seconda moglie e i due figli avuti da Giuliana

Dopo il divorzio dalla prima moglie, Roberta Stoppa, Peppino Di Capri si riavvicinò a Giuliana Gagliardi, che sposò nel 1978. La ragazza, studentessa di biologia a Napoli, si innamorò perdutamente del cantante e viceversa: i due hanno messo al mondo due figli, Edoardo nel 1981 e Dario, nato cinque anni più tardi, oggi attore. La seconda amatissima moglie di Peppino Di Capri è morta nel 2019, a soli 68 anni. La morte della moglie, che come ha raccontato lo stesso artista era molto amata da tutti, ha lasciato un grande vuoto nel suo cuore e quello dei suoi figli.

Peppino Di Capri, dopo aver perso la sua cara Giuliana, si è rifugiato nella musica, quella che a soli quattro anni lo ha rapito e fatto suo. Come raccontato dall’artista di Capri, infatti, il papà “suonava vari strumenti: sax, violino, violoncello…”… Proprio così nacque la sua passione per la musica, che divenne poi un lavoro ricco di successi.