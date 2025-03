Forse non tutti sanno che Peppino Di Capri sviluppò fin da bambino una grande passione per la musica, grazie anche ai suoi genitori che lo avevano “introdotto” in questo ambiente. Il padre Bernardo Faiella, infatti, gestiva un negozio di musica a Capri e per Peppino fu naturale avvicinarsi alla canzone. Nonostante il grande successo raggiunto nel corso della sua carriera, il cantante non ha mai avuto la soddisfazione di ricevere un complimento da parte dei suoi genitori. In particolare il padre Bernardo era una personalità molto severa e questo ha causato non pochi risvolti nel cuore di Peppino.

“Mio papà era più che severo”, ha ricordato Di Capri in una intervista riportata da Leggo. “Era severo con me e con le mie sorelle. I miei non mi avevano mai visto dal vivo”, sottolinea ancora il celebre artista. Nemmeno quando riuscì a riempire il Metropolitan di Napoli, ebbe la soddisfazione di ricevere una pacca sulla spalla dai suoi genitori.

Genitori Peppino Di Capri, il ‘distacco’ e il desiderio di essere un padre affettuoso: “Coi miei figli…”

“Mio papà mi disse che era un dovere fare bene le cose. La stessa cosa quando ho partecipato ai Festival e facevo la classica telefonata a casa: “Avete visto?”. E dall’altra parte: Eh. Niente complimenti”, ricorda ancora Peppino di Capri. Lui, dal canto suo, ha cercato di imboccare un’altra direzione coi suoi figli e cerca di essere un padre affettuoso, perché in fondo è compito dei genitori dare amore ai propri figli.

“Sono affettuoso ma loro fanno di tutto per non farmi essere così e mi sfottono. Adesso che il tempo accelera, e dovrei stare dietro a tante cose, mi sfottono”, rivela ancora il cantante di Champagne. Insomma, nella sua bellissima famiglia l’ironia non manca.

