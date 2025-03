Le bufale sulla morte e la malattia di Peppino Di Capri: ecco come sta il celebre cantante di ‘Champagne’

Partiamo con una rassicurazione: Peppino di Capri sta bene e sembra godere di buona salute. Il celebre cantante, contrariamente a quanto apparso in rete da alcune fonti poco attendibili, non è morto e non sta combattendo contro alcuna malattia; ad oggi non ha manifestato criticità particolari dal punto di vista della salute. Come spesso succede a volti noti del mondo dello spettacolo, anche lui è stato vittima di alcune fake news riguardanti la sua sfera personale.

Ad ogni modo, i fan possono tirare un sospiro di sollievo. L’unica malattia che riguarda Peppino di Capri è il titolo della sua canzone (Malattia, appunto) del 1955. Tra i suoi altri grande successi come dimenticare Champagne, brano che ha dato il titolo anche al film biografico diretto dalla Torrini.

“Sicuramente quella è la mia canzone simbolo, ma la preferita, quella che sento più mia, è “Il sognatore” del 1987”, ha raccontato Peppino di Capri in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni qualche tempo fa. Champagne è indubbiamente un brano evergreen di Di Capri, anche se parla di un amore concluso male. “Eppure c’è chi si è sposato su quelle note, forse non si sono mai soffermati sul testo”, ha ironizzato l’artista.

Dopo tanto tempo, quel brano resta uno dei più rappresentativi del suo repertorio e per Peppino Di Capri è indubbiamente una grande soddisfazione: “…dopo 50 anni è ancora nel cuore di tante persone che continuano a ballarla e cantarla”.