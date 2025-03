Peppino Di Capri: il vero nome dell’artista

Peppino Di Capri rappresenta uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Con la sua musica ha conquistato non solo coloro che l’hanno seguito sin dal suo esordio, ma anche le generazioni future. Come molti artisti, tuttavia, quando Peppino di Capri ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica, si era presentato agli addetti ai lavori con il suo vero nome. La carriera musicale di Peppino di Capri non inizia come solista, ma come frontman di un gruppo, i Capri Boys, un nome che, però, non era considerato molto appetibili dai discografici.

Il talento del gruppo e del frontman era evidente e così i discografici pensarono di presentare il gruppo sfruttando il nome del frontman che si chiamava Giuseppe Faiella. Tale nome non aveva nulla di artistico e creativo per i discografici che, così, pensarono ad un’alternativa.

Peppino Di Capri: perché si chiama così

Peppino di Capri, all’anagrafe, si chiamava proprio Giuseppe Faiella ma per gli addetti ai lavori si trattava di un nome che non avrebbe suscitato la curiosità del pubblico. Sicuri, però, di avere tra le mani un vero talento, i discografici pensarono ad un’alternativa che avrebbe permesso all’artista di sentire come proprio il nome d’arte e che, al tempo stesso, avrebbe incuriosito gli appassionati di musica.

«Con i Capri Boys avevamo appena registrato il primo disco. Ma ai discografici non piaceva il nome del gruppo. Poi volevano il nome del frontman, ma neanche Giuseppe Faiella era molto appetibile. Fu il mio chitarrista Mario Cenci a dare l’idea: “Scusa, ma ti chiamano tutti Peppino e sei di Capri… che sia Peppino di Capri!”», ha raccontato lo stesso Peippino a Tv Sorrisi e Canzoni.